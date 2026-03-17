Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná en una jornada clave por dos causas unificadas de narcotráfico

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná en una jornada clave por dos causas unificadas de narcotráfico

photoLeonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná en una jornada clave por dos causas unificadas de narcotráfico

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El ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi , presta testimonio este martes 17 de marzo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. En medio de un fuerte operativo de seguridad llegó esta mañana al Tribunal Oral Federal (TOF) ubicado en calle Urquiza, de la capital entrerriana.

El principal imputado, señalado como el presunto líder, proveedor y financiador de una red narcocriminal, fue trasladado bajo custodia desde el penal de Ezeiza para comparecer ante los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello .

Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

La acusación está impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario de Procunar Marrtín Uriona.

Juicio por Narcotráfico Leonardo Airaldi Justicia Federal Fiscales Fiscalía Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Según la Fiscalía, el acusado distribuía tareas y administraba los recursos financieros y logísticos para la compra y venta de drogas en la región.

El juicio unifica dos expedientes centrales. El primero se originó en agosto de 2022 en Puerto Gaboto, Santa Fe, tras el secuestro de 30 kilos de cocaína cuya logística estaría vinculada a Airaldi.

El segundo expediente investiga el funcionamiento de la banda a través de rutas fluviales y terrestres, coordinadas presuntamente desde una estancia en una isla del río Paraná. Por esta última causa, permanece prófugo un puestero del establecimiento, identificado como Diego Torres.

Previo a la audiencia Airaldi mantendrá una reunión previa con su abogada defensora Mariana Barbitta, deberá responder por una organización que operó entre 2019 y 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná.

Leonardo Airaldi Justicia Federal Paraná Narcotráfico juicio Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Los otros acusados

Además del ex ruralista, en el juicio también enfrentan cargos el policía Roberto Fabián Coronel y Gonzalo Olivero (policías) , Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld y Cristian Sánchez. Otros cuatro imputados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— se encuentran negociando juicios abreviados y no forman parte del debate oral.

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Atentado

Además del tráfico de estupefacientes, el proceso está marcado por la reciente denuncia que vincula a Airaldi con la contratación de un sicario uruguayo. Se le acusa de haber pagado USD 40.000 para asesinar en Punta del Este al juez federal Leandro Ríos y al fiscal federal Ignacio Candioti, además de planear un atentado contra el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Este hecho tramita de forma paralela en el Juzgado Federal de Gualeguaychú bajo los cargos de amenazas y plan de atentado.

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Planteos de Nulidad

Mientras tanto, la defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, insiste en planteos de nulidad sobre las investigaciones iniciales de la Prefectura Naval y ha solicitado previamente, sin éxito, el arresto domiciliario del imputado alegando razones humanitarias y problemas de salud como depresión y afecciones respiratorias. Tras su declaración, se espera que Airaldi sea trasladado de regreso al establecimiento penitenciario de Ezeiza.