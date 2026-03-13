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Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia

Un jurado popular declaró 'no culpable' al ex jefe policial de Concordia acusado de abuso sexual tras cuatro jornadas de debate a puertas cerradas.

13 de marzo 2026 · 16:26hs
Chajarí: jurado popular declara no culpable al ex jefe policial de Concordia.

Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia.

Después de cuatro intensas jornadas de debate y deliberación a puertas cerradas, un jurado popular declaró este viernes "no culpable" a Q.J.E., ex jefe departamental de la Policía de Concordia, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real.

El veredicto del jurado puso fin a un proceso judicial que se desarrolló en Chajarí, en el marco de un juicio por jurados penal, con la particularidad de que las audiencias se realizaron sin acceso al público ni a la prensa debido a que se trataba de delitos contra la integridad sexual.

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Ex jefe de Policía de Concordia absuelto en juicio por abuso sexual en Chajarí

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La jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, fue quien condujo el debate, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Mauro Jaume Blanco y Evelina Espinosa.

El imputado estuvo asistido por sus defensores, el abogado Eduardo Daniel Gerard y la abogada Betiana Albarenque, quienes sostuvieron la inocencia de Q.J.E. durante todo el debate.

Conocido el veredicto de "no culpable", la jueza dispuso la inmediata libertad del imputado, quien hasta ese momento se encontraba bajo arresto domiciliario.

Este fue el juicio por jurados número 156 realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

El caso había tenido antecedentes judiciales previos: en 2023 un tribunal técnico había condenado al ex jefe de policía a 12 años de prisión por abuso sexual de una menor, pero esa sentencia fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos debido a cuestiones procesales relacionadas con la modificación de la calificación legal de los hechos, lo que habilitó un nuevo juicio bajo la modalidad de jurado popular.

Policía Chajarí Concordia
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