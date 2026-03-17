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Paraná: piden limpieza de arroyos y soluciones al humo del volcadero

Asamblea Ciudadana de Paraná y vecinos exigen a funcionarios pasar de la planificación a la acción ante el crítico estado de los arroyos y la contaminación

17 de marzo 2026 · 13:55hs
Paraná: piden limpieza de arroyos y soluciones al humo del volcadero

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

La Asamblea Ciudadana Vecinalista en Paraná reunió a vecinos preocupados por diferentes problemáticas que afectan la vida cotidiana en distintos barrios de la capital entrerriana. Entre los temas principales plantearon los incendios en el volcadero cercano al barrio San Martín y la situación de los arroyos y sus cuencas.

En una reunión que se prolongó hasta las 23 horas el lunes, integrantes de la Asamblea Ciudadana de Paraná y representantes de diversas vecinales manifestaron su profunda preocupación ante la falta de medidas concretas por parte de las autoridades municipales y provinciales. Durante el encuentro, que contó con la presencia de funcionarios del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) y de la municipalidad, los vecinos centraron sus demandas en dos ejes críticos: el estado de abandono de los arroyos y la insalubre situación del Volcadero Municipal.

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Arroyos en estado crítico

Los vecinos expresaron un temor creciente ante la posibilidad de nuevas tormentas, advirtiendo que los arroyos siguen sin recibir el tratamiento adecuado. Si bien se abordó la creación de comités de cuenca, los residentes exigieron que se pase de la etapa de diagnóstico a la ejecución. En diálogo con UNO Alicia Glauser, referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, advirtió que no pueden permitir que se pierda otro año solo en tareas de planificación mientras el riesgo hídrico persiste para miles de familias.

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Vivir entre el humo y la basura

La situación en la zona del volcadero fue otro de los puntos de mayor tensión en el debate. Vecinos del barrio Antártida Argentina y zonas aledañas denunciaron que la calidad de vida es insostenible debido a que están respirando constantemente el humo de las quemas y conviviendo con la basura. Los afectados manifestaron sentirse "muy mal" por el impacto directo en su salud y reclamaron una solución definitiva a esta fuente de contaminación que afecta a toda la ciudad.

volcadero municipal Paraná

Un pedido de acción inmediata

Desde la Asamblea Ciudadana fueron contundentes al señalar que la ciudad se encuentra "contaminada por todos lados" y que es necesario que esta problemática tome estado público masivo. Aunque reconocieron la apertura al diálogo de los funcionarios presentes, los vecinos insistieron en que necesitan "planificar y accionar", ya que el tiempo de las promesas se agotó frente a la urgencia ambiental que atraviesa Paraná. El compromiso de los asambleístas es continuar con el seguimiento de estos temas hasta lograr un "buen fin" para todas las comunidades afectadas

Por su parte Pamela María, coordinadora de Corufa (Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua) explicó el funcionamiento de los comités de cuenca y el marco legal existente en Entre Ríos: “Me acerqué a pedido de la asamblea para explicar la figura de los consorcios y los comités de cuenca, que son una herramienta en la gestión hidroambiental que viene a descentralizar la gestión y en donde se le da participación a los ciudadanos”, comentó.

La funcionaria recordó además que la provincia cuenta con normativa vigente desde hace décadas para la gestión del agua. “En nuestra provincia, tenemos la ley provincial la ley 9172 de agua cuya autoridad aplicación es el Corufa”, señaló. Remarcó la importancia de la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales. “Es muy importante, a mi entender, que la gestión hidroambiental no quede solamente en manos del Estado. La hacemos entre todos: todos somos responsables”.

Paraná Asamblea ciudadana arroyos Volcadero
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