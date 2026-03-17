La Selección Argentina disputará un amistoso en Buenos Aires

Cancelada la Finalissima ante España la Selección Argentina protagonizará un amistoso el 31 de marzo. Guatemala será el rival.

La cancelación de la Finalissima, encuentro que debía disputar la Selección Argentina de Fútbol y su par de España, la Scaloneta tiene nuevo diagrama. En el itineario figura un encuentro amistoso en Buenos Aires. El mismo será el próximo 31 de marzo ante Guatemala.

“En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, confirmó AFA en un comunicado oficial.

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

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La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala



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Semana de entrenamientos en Ezeiza

Durante la fecha FIFA los convocados por Lionel Scalone tendrán varias jornadas de entrenamientos en el Predio de Ezeiza. El cuerpo técnico comenzará a probar nuevas variantes y servirá como despedida de los hinchas de cara a la cita mundialista

Dentro de este contexto, el estadio que más chances cuenta de albergar el partido es La Bombonera, debido a que el el Monumental tiene programado un concierto de la banda australiana AC/DC.