La cancelación de la Finalissima, encuentro que debía disputar la Selección Argentina de Fútbol y su par de España, la Scaloneta tiene nuevo diagrama. En el itineario figura un encuentro amistoso en Buenos Aires. El mismo será el próximo 31 de marzo ante Guatemala.
La Selección Argentina disputará un amistoso en Buenos Aires
Cancelada la Finalissima ante España la Selección Argentina protagonizará un amistoso el 31 de marzo. Guatemala será el rival.
17 de marzo 2026 · 13:57hs
“En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, confirmó AFA en un comunicado oficial.
Semana de entrenamientos en Ezeiza
Durante la fecha FIFA los convocados por Lionel Scalone tendrán varias jornadas de entrenamientos en el Predio de Ezeiza. El cuerpo técnico comenzará a probar nuevas variantes y servirá como despedida de los hinchas de cara a la cita mundialista
Dentro de este contexto, el estadio que más chances cuenta de albergar el partido es La Bombonera, debido a que el el Monumental tiene programado un concierto de la banda australiana AC/DC.