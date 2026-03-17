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La Selección Argentina disputará un amistoso en Buenos Aires

Cancelada la Finalissima ante España la Selección Argentina protagonizará un amistoso el 31 de marzo. Guatemala será el rival.

17 de marzo 2026 · 13:57hs
La Selección Argentina se despedirá del público argentino.

La Selección Argentina se despedirá del público argentino.

La cancelación de la Finalissima, encuentro que debía disputar la Selección Argentina de Fútbol y su par de España, la Scaloneta tiene nuevo diagrama. En el itineario figura un encuentro amistoso en Buenos Aires. El mismo será el próximo 31 de marzo ante Guatemala.

“En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, confirmó AFA en un comunicado oficial.

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Dentro de este contexto, el estadio que más chances cuenta de albergar el partido es La Bombonera, debido a que el el Monumental tiene programado un concierto de la banda australiana AC/DC.

Selección Argentina Guatemala Buenos Aires Ezeiza
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