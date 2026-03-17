Restaurarán Bulevar Racedo a partir de este martes

El objetivo de la obra es reparar y recuperar la calzada en el tramo que se extiende entre 9 de Julio y Belgrano sobre Bulevar Racedo.

La obra tiene un plazo de ejecución de 90 días para la rehabilitación total, buscando generar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad para los vecinos de Bulevar Racedo . Los trabajos respetarán el carácter histórico del sector, manteniendo los adoquines y su impronta.

La intervención será complementaria al Paseo de la Cultura, pronto a ejecutarse, que conectará el Centro Cultural Juan L. Ortiz con la Plaza Borges. Los trabajos se iniciarán este martes en la calzada norte, sentido este-oeste y se impedirá la circulación sobre ese sector. La obra tiene un plazo de ejecución de 90 días para la rehabilitación total.

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El objetivo de la obra es reparar y recuperar la calzada en el tramo que se extiende entre 9 de Julio y Belgrano, buscando generar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad. Los trabajos respetarán el carácter histórico del sector, manteniendo los adoquines y su impronta.

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Racedo, sin perder su carácter histórico

“Las tareas implican el mejorado integral del adoquinado histórico, en esta primera etapa, de la calzada norte, entre Belgrano y 9 de Julio (sentido de circulación este-oeste), que es la que está más deteriorada”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

En tanto, la calzada liberada (de oeste a este) será doble mano de circulación mientras se desarrollen los trabajos. “Solicitamos a los vecinos que no dejen sus vehículos estacionados para no impedir el normal desarrollo de las tareas”, enfatizó Loréfice.

Los trabajos comprenden la ejecución de tareas de bacheo mediante la reconstrucción de paños de adoquinado en los sectores que han sufrido un deterioro por el paso del tiempo y el tránsito del sector. Se procederá al retiro del material existente, la compactación de la base y la colocación de una nueva capa de asiento de arena.

Se ejecutará una viga longitudinal de hormigón en el eje central de la calzada, destinada a actuar como elemento de confinamiento estructural entre paños y vigas de confinamiento laterales a lo largo de los bordes del adoquinado, que buscarán asegurar la estabilidad lateral de las piezas.

Finalmente, se colocarán los adoquines respetando el patrón original y se realizará la compactación y sellado de juntas, con la intención de garantizar una terminación uniforme y duradera.