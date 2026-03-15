Dotarán de un puesto cardioprotegido en espacio público de Concordia

En la última sesión del Concejo Deliberante de Concordia se aprobó una solicitud que pretende ser un factor preventivo en el cuidado de muchas personas que utilizan el Parque San Carlos como modalidad de entrenamiento. El proyecto insta al Ejecutivo a instalar un Puesto Sanitario Permanente.

Se colocará un puesto con Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y equipos de oxigenoterapia, que buscará ser práctico en las maniobras de resucitación. Cabe destacar que esta medida se tomó después que hace pocos días se produjo el fallecimiento de una persona de 42 años, quien estaba entrenando con el equipo de rugby de Los Espinillos.

La minuta de comunicación fue aprobada por unanimidad y el proyecto también contempla la presencia de personal capacitado en RCP para asistir a deportistas, así como un plan de capacitaciones abierto a la ciudadanía para garantizar una respuesta rápida ante emergencias.

La concejal de la oposición Claudia Villalba es la autora del proyecto y manifestó que “la iniciativa se dio después del hecho luctuoso y aparte otros episodios en los que han ayudado porque justo iba un médico o alguien y asistió”. Al mismo tiempo remarcó: “Además es un lugar donde mucha gente concurre al Parque San Carlos a realizar actividades físicas y esto viene porque en otras oportunidades, por ejemplo, en la Costanera, en Zona Verde, también en su momento se necesitó un puesto sanitario que está instalado y ahora funciona las24 horas. Si bien el llamado al 107 o al CIME funciona rápido, pero en estos casos son cuestión de minutos la diferencia en el resultado”.

Para la edil es oportuno solicitar un puesto cardio asistido y “también brindar una capacitación a las personas que están dentro del predio para prestar algún tipo de servicio para que puedan brindar la ayuda lo más rápido posible, para facilitar cuando llegue la emergencia y que la persona se encuentre de alguna forma asistida”.

Cabe destacar que a diario el parque donde se encuentra vivo el recuerdo de su paso por el lugar de Antoine de Saint-Exupéry, es utilizado por numerosos grupos de trote, como de bikers o simplemente por personas que desean dar una vuelta por el predio. “Se debería activarlo sobre todo en los horarios de mayor concurrencia de atletas y personas que van a realizar actividades para que pueda haber un personal permanente, un puesto sanitario para asistir rápidamente y si se podría con una ambulancia sería lo óptimo”, planteó.

Respecto al lugar dónde se lo podría instalar al puesto dijo: “A eso tendrá quede terminarlo la gente de Salud. Sabemos que el secretario de Salud, el doctor Sauré es una persona muy predispuesta y que realmente trabaja muchísimo, aporta muchísimo al deporte. A eso se tendrá que ver después cuando se trabaje en los argumentos y demás para poder determinar dónde estaría el puesto o si se necesitaría más de uno”.

Más de 30 desfibriladores en Concordia

Durante el pedido formulado por la edil en el recinto del Concejo Deliberante, hizo referencia a que en la ciudad hay más de 30 dispositivos en distintos lugares lo cual permite atender las urgencias de manera rápida. “Están instalados en diferentes puntos de la ciudad y por supuesto que yo les aclaré que esto no es en contra, ni es una crítica al sistema de salud que funciona y que desde la gestión anterior el doctor Sauré estuvo con nosotros y siempre fue uno de los primeros puntos estar en la prevención y en asistencia inmediata yeso se está llevando adelante. Creemos que en este lugar justamente es necesario”, recordó.

Villalba también indicó que se buscará impulsar una estrategia integral con la vinculación a los grupos de entrenamientos para transmitirles las maniobras de RCP. “Las capacitaciones siempre se llevan adelante y se habló con los grupos. Ellos están muy interesados porque son los que más utilizan el parque y son a quienes se los está protegiendo. Cuando se hacen los cursos de capacitación hay una gran concurrencia porque hay un gran interés en esto de saber realizar RCP. De hecho, se llevan adelante cursos en las escuelas también y en diferentes ámbitos. Seguramente la convocatoria sería a través de Deportes o de otras áreas para que puedan participar todos aquellos interesados”, manifestó.

Plazos para su implementación en el Parque San Carlos

Consultada si habrá un plazo para que el proyecto se ponga en funcionamiento, la edil indicó: “Esto se aprobó el jueves, así que el departamento Ejecutivo definirá este plazo, pero creo que será a la brevedad porque es un tema que ya se habló el año pasado de este tema. Supongo que será en un plazo muy breve”.

Por último, Villalba expresó que “Concordia se destaca por ser una ciudad saludable y deportiva. La cantidad de personas, de habitantes de la ciudad que realizan actividades deportivas de acuerdo a la capacidad de cada uno es muy importante si se lo relaciona con otras ciudades. Se ve muchísima gente en todas las actividades al aire libre, en los gimnasios y la verdad que tenemos que destacar que esta ciudad deportiva y saludable que se ha logrado a través de los años hay que mantenerla y resguardar a nuestros ciudadanos”.