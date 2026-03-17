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Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Sionista derrotó 86 a 50 a Gimnasia de Santa Fe en el estadio Moisés Flesler. Este martes La Armonía de Colón visitará a Rivadavia de Santa Fe.

17 de marzo 2026 · 10:25hs
Sionista conquistó la victoria en los dos juegos que disputó por la Liga Federal 2026.

Prensa Sionista

Sionista conquistó la victoria en los dos juegos que disputó por la Liga Federal 2026.

Sionista derrotó categóricamente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 86 a 50 en el estadio Moisés Flesler en el juego que marcó su presentación como local en la Liga Federal de Básquet 2026. El Centro Juventud manda en las posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral con puntaje ideal.

Dante Rewes fue el gran goleador de esta historia. El base del dueño de casa se hizo presente en el canasto con 18 puntos. En el conjunto dirigido por Santiago Vesco también sobresalió Franco González, con 14 anotaciones. En el Mensana el jugador más desequilibrante fue Jeremías Salvatelli, con 15 tantos.

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La Armonía de Colón visitará este martes a Rivadavia Juniors en la continuidad de la actividad correspondiente a la Zona A, Conferencia Litoral, de la Liga Federal de Básquet. El encuentro se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Ezequiel Ceratti.

Este será el segundo juego del Verde en el certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB). El conjunto de la Costa del Uruguay registra un récord de una victoria y una derrota. Celebró el triunfo en su ultima presentación al derrotar como local a Quique por 88 a 69.

Rivadavia, por su parte, retorna a escena tras haber sorprendido a Recreativo en el estadio Antonio Zorzet, al superarlo 79 a 78 en el cotejo que inauguró la actividad de este sector

Posiciones de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Sionista 4 (2-0)

La Armonía 3 (1-1)

Recreativo 3 (1-1)

Gimnasia 3 (1-1)

Rivadavia 2 (1-0)

Quique 2 (0-2)

Urquiza 1 (0-1)

Sionista La Armonía Liga Federal
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