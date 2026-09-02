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Elecciones generales de CTERA en todo el país

Las elecciones se desarrollan mediante voto directo de las y los afiliados, con la participación de tres listas: Celeste Violeta; Multicolor; y Azul y Blanca.

2 de septiembre 2026 · 13:09hs
Las elecciones se desarrollan mediante voto directo de las y los afiliados

Las elecciones se desarrollan mediante voto directo de las y los afiliados, con la participación de tres listas: Celeste Violeta; Multicolor; y Azul y Blanca. 
Las elecciones se desarrollan mediante voto directo de las y los afiliados

Las elecciones se desarrollan mediante voto directo de las y los afiliados, con la participación de tres listas: Celeste Violeta; Multicolor; y Azul y Blanca. 

Este 2 de septiembre, las y los trabajadores de la educación de todo el país participan de las elecciones generales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Las elecciones se desarrollan mediante voto directo de las y los afiliados, con la participación de tres listas: Celeste Violeta; Multicolor; y Azul y Blanca.

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Una jornada democrática en la que la docencia de todo el país elige, mediante su voto, a quienes conducirán la CTERA durante los próximos cuatro años.

En Entre Ríos, votan las y los docentes afiliados a AGMER, en mesas de votación que se han dispuesto en todos los departamentos. En la sede de AGMER Central (Alameda 114 de Paraná) trabaja la Junta Electoral Provincial, indicaron desde el gremio.

Los candidatos entrerrianos

Elecciones CTERA Agmer
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