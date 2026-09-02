Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

Cuatro personas fueron detenidas en un allanamiento en Bajada Grande, Paraná, donde secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Cuatro personas fueron detenidas y más de $3,2 millones en efectivo fueron secuestrados durante un allanamiento realizado la noche del martes en un domicilio del barrio Bajada Grande, en Paraná, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Según se informó a UNO desde la División Drogas Peligrosas de la Policía, el procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Baxada del Paraná S/N°, donde los efectivos incautaron 26 envoltorios de cocaína y 29 envoltorios de nylon con marihuana, además de $3.212.400 en efectivo, dinero que estaría vinculado a la actividad ilícita investigada.

Las personas detenidas son dos hombres y dos mujeres, quienes quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia. El operativo comenzó alrededor de las 16 y se extendió hasta cerca de las 23, con la participación de efectivos de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, y el apoyo de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.).

Intervención judicial

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del juez Jorge Gabriel Sueldo, con intervención de la Fiscalía Especializada, a cargo de la fiscal Sofía Patat.

El allanamiento permitió avanzar en la investigación con el secuestro de droga fraccionada, una importante suma de dinero en efectivo y la detención de cuatro personas, que quedaron a disposición de la Justicia.