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Femicidio en Concordia: "Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció"

Un hombre de 46 años se presentó en una comisaría de Concordia y confesó haber golpeado a su pareja durante una discusión, provocándole la muerte.

Gonzalo Núñez

Por Gonzalo Núñez

2 de septiembre 2026 · 12:02hs
Un hombre de 46 años se presentó en una comisaría de Concordia y confesó haber golpeado a su pareja durante una discusión

Un hombre de 46 años se presentó en una comisaría de Concordia y confesó haber golpeado a su pareja durante una discusión, provocándole la muerte.
Un hombre de 46 años se presentó en una comisaría de Concordia y confesó haber golpeado a su pareja durante una discusión

Un hombre de 46 años se presentó en una comisaría de Concordia y confesó haber golpeado a su pareja durante una discusión, provocándole la muerte.

Leandro José Sigwardt, de 46 años, llegó la mañana de este miércoles a la Comisaría Sexta de Concordia, en calle San Juan, y soltó ante el personal una confesión que sigue repercutiendo entre los que escucharon aquellas palabras. "Oficial, tuvimos una discusión. La golpeé y se desvaneció". Fueron más o menos sus palabras. El hombre amplió que había mantenido una pelea con su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47 años, que terminó en violencia física y, posteriormente, en su muerte. La violenta escena ocurrió en la zona norte de la Capital del Citrus.

El femicida se presentó en la Comisaría Sexta y confesó todo.

El femicida se presentó en la Comisaría Sexta y confesó todo.

Según el propio relato del sujeto, en determinado momento golpeó la cabeza de su pareja contra el suelo, lo que provocó que Rigoni perdiera el conocimiento. El relato dejó paralizados a los uniformados, que dieron aviso rápidamente a la fiscalía local.

Una mujer murió tras ser violentamente agredida por su pareja durante una discusión en una vivienda de La Bianca. El agresor confesó el femicidio.

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Al trasladarse a la vivienda, ubicada en inmediaciones de la cortada Entre Ríos y Pública 4, en la zona cercana al humilde barrio La Bianca, encontraron a Rigoni en el piso. Inerte. Poco después fue trasladada en ambulancia al Hospital Masvernat, pero los médicos no pudieron reanimarla.

El caso comenzó a investigarse como un femicidio. El fiscal que interviene en la causa es Mauro Jaume, quien se aboca a investigaciones por violencia de género.

LEER MÁS: Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

"Dijo que la había golpeado"

En diálogo con UNO, el jefe de la Policía Departamental de Concordia, José María Rosatelli, comentó que el personal policial y judicial se encuentra abocado a entrevistar a vecinos de la zona que puedan aportar datos sobre el principal sospechoso de femicidio y su pareja fallecida. La pesquisa también incluye el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Sobre cómo el personal policial tomó conocimiento del hecho, dijo: "En un principio, la comisaría toma contacto con la misma persona que después queda detenida. Él se acerca a la comisaría a decir que había tenido una discusión con su pareja, en la vivienda en la que viven en Pampa Soler, la zona norte de Concordia, atrás del barrio La Bianca. Dijo que la había golpeado y que se había desvanecido".

Y ahondó: "En este caso, por tratarse de una muerte violenta, interviene el fiscal de violencia de género. El hombre quedó detenido y la autopsia se va a hacer al mediodía, para saber fehacientemente cuál fue la mecánica y la lesión que le provocó la muerte a la mujer". Finalmente, explicó que Sigwardt "quedó detenido en la Jefatura Departamental".

De momento, el fiscal de género espera el informe de la autopsia que establecerá de manera exacta la causa de la muerte. Tras ello, y tomando en cuenta las palabras del sospechoso, es posible que sea imputado por el homicidio agravado en contexto de violencia de género. Es decir, femicidio. Uno más en la provincia de Entre Ríos.

Femicidio Concordia detenido
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