Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de "Los cuerpos del verano"

La producción, basada en la novela de ciencia ficción del escritor platense Martín Felipe Castagnet, se filma entre Paraná y Santa Fe.

Este miércoles hubo un importante movimiento de vehículos y equipos de exteriores en la zona del Cementerio Municipal de Paraná.

Paraná vuelve a convertirse en escenario de una producción cinematográfica de alcance nacional e internacional. Por estas horas se lleva adelante en la capital entrerriana el rodaje de “Los cuerpos del verano” , película basada en la novela homónima del escritor platense Martín Felipe Castagnet.

Este miércoles, durante el tercer día de filmación, pudo observarse un importante despliegue de móviles de exteriores, equipos técnicos y personal de producción en inmediaciones del Cementerio Municipal de Paraná , generando movimiento en distintos sectores de la zona.

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Según informaron desde la producción, las jornadas de rodaje se desarrollarán entre Paraná y la ciudad de Santa Fe, en una propuesta que tiene una fuerte vinculación con la región y que proyecta a ambas ciudades como escenarios para una producción cinematográfica de características internacionales.

Una nueva película de Iván Fund y Martín Castagnet

La película es dirigida por el realizador santafesino Iván Fund, quien lleva adelante el proyecto en la región junto a RT Features, la productora brasileña de Rodrigo Teixeira, con sede en São Paulo.

“Los cuerpos del verano” representa además la tercera colaboración entre Fund y Castagnet, después de Piedra noche (2021) y El mensaje (2025).

Curiosamente, antes de concretar aquellas dos películas, Fund ya se había acercado al escritor para intentar llevar al cine Los cuerpos del verano, una novela que desde su publicación despertó el interés del mundo audiovisual por su particular universo de ciencia ficción.

Entre los actores que forman parte del elenco se encuentra Marcelo Subiotto, reconocido por sus trabajos en producciones como Puan, El Eternauta, División Palermo y En el barro. Hasta el momento, desde la producción no se dieron a conocer mayores detalles sobre el resto del elenco.

Una novela que imagina una nueva forma de existir

Publicada en 2012 por Factotum Ediciones, Los cuerpos del verano obtuvo ese mismo año, por unanimidad, el VII Premio a la Joven Literatura Latinoamericana, otorgado en Francia por la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire.

La obra posteriormente fue publicada por La Marelle de Marsella y comenzó un recorrido internacional que incluyó traducciones al francés, inglés y hebreo.

La historia plantea un futuro en el que la muerte deja de ser definitiva. Gracias a los avances de la medicina y a internet, las personas fallecidas pueden permanecer conectadas a la red en un estado de espera hasta encontrar un cuerpo disponible en el cual volver a habitar.

Los cuerpos pasan así a convertirse en una suerte de carcasas o avatares, mientras internet se transforma en una nueva dimensión de la existencia.

A partir de esta premisa, Castagnet construye un universo que combina ciencia ficción, humor, melancolía y una mirada sobre la relación de las personas con la tecnología, explorando cuestiones vinculadas con la identidad, la muerte y la vida digital.

La novela fue considerada una pequeña obra de culto dentro de la literatura de ficción imaginativa y recibió elogios de lectores, críticos y libreros.

“Cada tanto, una novela argentina planta bandera en la ciencia ficción”, escribió Fernando Krapp en Página/12 al referirse a la obra.

Paraná, nuevamente protagonista del cine

El desembarco de “Los cuerpos del verano” suma a Paraná a una producción cinematográfica que tendrá circulación nacional e internacional.

Durante estos días, distintos espacios de la ciudad se transforman en escenarios de la historia imaginada originalmente por Castagnet, mientras técnicos, actores y equipos de producción trabajan en las diferentes escenas.

El rodaje continuará entre Paraná y Santa Fe, consolidando a la región como parte de una película que combina talento argentino y producción brasileña y que llevará a la pantalla grande uno de los universos más particulares de la ciencia ficción argentina contemporánea.