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Hay tensión en Independiente por su mal presente

Algunos hinchas de Independiente se presentaron en Villa Domínico con carteles y banderas contra los jugadores. "Dan vergüenza, cagones", expresaron.

2 de septiembre 2026 · 16:31hs
La bandera apuntó contra los jugadores de Independiente.

La bandera apuntó contra los jugadores de Independiente.

Un grupo de hinchas de Independiente ingresó al predio de Villa Domínico el martes con carteles y banderas con mensajes de enojo contra los jugadores por el mal presente que atraviesa la institución de Avellaneda. El Rojo viene de ser goleado por Gimnasia de Mendoza y sus simpatizantes expresaron su malestar.

"Horribles. Dan vergüenza, cagones", rezaba uno de los escritos que apunta directamente al plantel dirigido por el entrenador Jadson Viera, que viene de caer por 3-0 ante el Lobo mendocino en el estadio Libertadores de América.

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Durante aquel encuentro por la fecha 7 del Clausura, el público también había manifestado su descontento con silbidos contra varios, sobre todo a Kevin Lomónaco (ya vendido a Elche de España) e Iván Marcone cada vez que tocaban la pelota.

Tensión en la práctica del Rojo

Si bien los simpatizantes que entraron al predio no pertenecen a la barra, por el hecho fueron demorados y es probable que se les aplique derecho de admisión. Además de los carteles, trascendieron videos en los que les gritan a los futbolistas mientras se entrenaban frases amenazantes como "a ver si ganan porque se van a ir caminando" y "transpiren la camiseta".

Esto se da en un delicado momento deportivo (viene de quedarse afuera de la Copa Argentina y llegó Jadson Viera, el nuevo técnico que hasta ahora no logró ganar) y luego de que el martes la dirigencia cerrara las ventas de Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez a Rusia. Todavía no hay certezas si la dirigencia los reemplazará con otras incorporaciones.

Independiente tensión banderas Fútbol
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