Hay tensión en Independiente por su mal presente

Algunos hinchas de Independiente se presentaron en Villa Domínico con carteles y banderas contra los jugadores. "Dan vergüenza, cagones", expresaron.

Un grupo de hinchas de Independiente ingresó al predio de Villa Domínico el martes con carteles y banderas con mensajes de enojo contra los jugadores por el mal presente que atraviesa la institución de Avellaneda. El Rojo viene de ser goleado por Gimnasia de Mendoza y sus simpatizantes expresaron su malestar.

"Horribles. Dan vergüenza, cagones", rezaba uno de los escritos que apunta directamente al plantel dirigido por el entrenador Jadson Viera, que viene de caer por 3-0 ante el Lobo mendocino en el estadio Libertadores de América.

Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente en Avellanada y es puntero de la Zona A

Durante aquel encuentro por la fecha 7 del Clausura, el público también había manifestado su descontento con silbidos contra varios, sobre todo a Kevin Lomónaco (ya vendido a Elche de España) e Iván Marcone cada vez que tocaban la pelota.

Tensión en la práctica del Rojo

Si bien los simpatizantes que entraron al predio no pertenecen a la barra, por el hecho fueron demorados y es probable que se les aplique derecho de admisión. Además de los carteles, trascendieron videos en los que les gritan a los futbolistas mientras se entrenaban frases amenazantes como "a ver si ganan porque se van a ir caminando" y "transpiren la camiseta".

Esto se da en un delicado momento deportivo (viene de quedarse afuera de la Copa Argentina y llegó Jadson Viera, el nuevo técnico que hasta ahora no logró ganar) y luego de que el martes la dirigencia cerrara las ventas de Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez a Rusia. Todavía no hay certezas si la dirigencia los reemplazará con otras incorporaciones.