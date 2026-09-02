Patronato se reencontrará con el árbitro cuartetero

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros correspondiente a la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato se trasladará a la región de Cuyo, donde visitará a Deportivo Maipú de Mendoza.

Este juego, correspondiente a la Zona B, se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 16 en el estadio Omar Sperdutti bajo el arbitraje de Matías Billone Carpio.El colegiado cordobés estará secundado por los jueces asistentes Cristian Herrera y Luciano Díaz. Mientras que Emanuel Ejarque oficiará de cuarto árbitro.

El árbitro fanático de La Mona Jiménez

Matías Billione Carpio es un apasionado del cuarteto y fanático de La Mona Jiménez. Homenajea al ídolo popular con imágenes impresas en las tarjetas que utiliza para dirigir los enucentros.

"Soy fanático de La Mona desde chico, desde los 14 años que voy a sus bailes. Lo llevo en las tarjetas desde hace unos años, cuando se me ocurrió esa idea. También tengo un tatuaje en la espalda que me lo hice a los 18. Tengo una admiración hacia él que es muy grande. Como algunas personas son fanáticas de un club, yo tengo ese mismo fanatismo hacia La Mona", explicó.

"Todos los árbitros tienen algo significativo que llevan en cada partido. A mí se me ocurrió poner la figura de Jiménez en las tarjetas. Me pareció algo lindo y original, que nadie lo tiene. Me gustó la idea y lo hice de una", contó Billone, que tiene el sueño de todo árbitro: dirigir un día en Primera División: "Para eso trabajo todos los días. En el 90 por ciento de los partidos los jugadores me piden las tarjetas, por no decirte todos. Tengo un juego de tarjetas que es con el que juego siempre, ese no se toca. Pero tengo varios juegos hechos para regalar. Los he dado a compañeros, jugadores, hasta algún hincha que me pidió", se sinceró.

La Mona Jiménez se enteró del gesto del árbitro y se sintió halagado. “Es un orgullo para mi que me lleven a la cancha”, dijo entre risas en una transmisión radial.

Segundo contacto con Patronato

El árbitro, de 34 años, tendrá su segundo contacto con Patronato. El único antecedente se registró el 31 de mayo de 2026, ocasión en la que el Rojinegro empató 1 a 1 ante Tristán Suárez, en el estadio Grella. A Deportivo Maipú lo dirigió el 7 de junio de este año en la derrota ante Güemes de Santiago del Estero por 1 a 0.

Programa de la 28° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suarez - San Martín (T)

Árbitro: Adrián Franklin

15.30: Chacarita - Atlanta

Árbitro: Sebastián Zunino

Domingo

15: Agropecuario - Atl. Rafaela

Árbitro: Federico Benítez

15.30: San Martín (SJ) - Midland

Árbitro: Carlos Córdoba

15.30: Almagro - Gimnasia (J)

Árbitro: Felipe Viola

16: Dep. Maipú - Patronato

Árbitro: Matías Billone

16: Temperley - Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

17: Güemes - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Nahuel Viñas

Lunes

17: Nueva Chicago - Quilmes

Árbitro: Juan Pafundi