Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato se reencontrará con el árbitro cuartetero

Matías Billone Carpio dirigirá la visita de Patronato a Deportivo Maipú. Será el segundo contacto del fanático de La Mona Jiménez con el Rojinegro.

2 de septiembre 2026 · 15:56hs
Patronato se reencontrará con el árbitro cuartetero

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros correspondiente a la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato se trasladará a la región de Cuyo, donde visitará a Deportivo Maipú de Mendoza.

Este juego, correspondiente a la Zona B, se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 16 en el estadio Omar Sperdutti bajo el arbitraje de Matías Billone Carpio.El colegiado cordobés estará secundado por los jueces asistentes Cristian Herrera y Luciano Díaz. Mientras que Emanuel Ejarque oficiará de cuarto árbitro.

adrian bruffal: la responsabilidad es absolutamente mia como presidente

Adrián Bruffal: "La responsabilidad es absolutamente mía como presidente"

todos jugaron para patronato, menos patronato

Todos jugaron para Patronato, menos Patronato

El árbitro fanático de La Mona Jiménez

Matías Billione Carpio es un apasionado del cuarteto y fanático de La Mona Jiménez. Homenajea al ídolo popular con imágenes impresas en las tarjetas que utiliza para dirigir los enucentros.

"Soy fanático de La Mona desde chico, desde los 14 años que voy a sus bailes. Lo llevo en las tarjetas desde hace unos años, cuando se me ocurrió esa idea. También tengo un tatuaje en la espalda que me lo hice a los 18. Tengo una admiración hacia él que es muy grande. Como algunas personas son fanáticas de un club, yo tengo ese mismo fanatismo hacia La Mona", explicó.

Nota relacionada: Adrián Bruffal: "La responsabilidad es absolutamente mía como presidente"

"Todos los árbitros tienen algo significativo que llevan en cada partido. A mí se me ocurrió poner la figura de Jiménez en las tarjetas. Me pareció algo lindo y original, que nadie lo tiene. Me gustó la idea y lo hice de una", contó Billone, que tiene el sueño de todo árbitro: dirigir un día en Primera División: "Para eso trabajo todos los días. En el 90 por ciento de los partidos los jugadores me piden las tarjetas, por no decirte todos. Tengo un juego de tarjetas que es con el que juego siempre, ese no se toca. Pero tengo varios juegos hechos para regalar. Los he dado a compañeros, jugadores, hasta algún hincha que me pidió", se sinceró.

La Mona Jiménez se enteró del gesto del árbitro y se sintió halagado. “Es un orgullo para mi que me lleven a la cancha”, dijo entre risas en una transmisión radial.

Segundo contacto con Patronato

El árbitro, de 34 años, tendrá su segundo contacto con Patronato. El único antecedente se registró el 31 de mayo de 2026, ocasión en la que el Rojinegro empató 1 a 1 ante Tristán Suárez, en el estadio Grella. A Deportivo Maipú lo dirigió el 7 de junio de este año en la derrota ante Güemes de Santiago del Estero por 1 a 0.

Programa de la 28° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suarez - San Martín (T)

Árbitro: Adrián Franklin

15.30: Chacarita - Atlanta

Árbitro: Sebastián Zunino

Domingo

15: Agropecuario - Atl. Rafaela

Árbitro: Federico Benítez

15.30: San Martín (SJ) - Midland

Árbitro: Carlos Córdoba

15.30: Almagro - Gimnasia (J)

Árbitro: Felipe Viola

16: Dep. Maipú - Patronato

Árbitro: Matías Billone

16: Temperley - Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

17: Güemes - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Nahuel Viñas

Lunes

17: Nueva Chicago - Quilmes

Árbitro: Juan Pafundi

Patronato Árbitro Primera Nacional
Noticias relacionadas
Un ex Patronato está en la mira de River Plate para reforzar la defensa.

Un ex Patronato está en la mira de River Plate para reforzar la defensa

la bronca de augusto picco por la derrota de patronato ante almagro

La bronca de Augusto Picco por la derrota de Patronato ante Almagro

Fuentes habló tras la derrota de Patronato en Paraná.

Marcelo Fuentes ya piensa en una nueva final por la permanencia

Patronato jugó de local en el Grella por la Primera Nacional.

Patronato volvió a dejar puntos en casa y quedó otra vez complicado

Ver comentarios

Lo último

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Ultimo Momento
Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

Policiales
Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: identificaron al fallecido y confirmaron que se trata de una muerte violenta

Paraná: una feroz pelea entre familias en la zona de la Villa 351 dejó detenidos y heridos

Paraná: una feroz pelea entre familias en la zona de la Villa 351 dejó detenidos y heridos

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una "muerte violenta"

Femicidio en Concordia: Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció

Femicidio en Concordia: "Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció"

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Entre Ríos: la justicia federal pasará al nuevo sistema oral y acusatorio

Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos

Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos

Frigerio: Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia

Frigerio: "Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia"

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de Los cuerpos del verano

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de "Los cuerpos del verano"

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

Dejanos tu comentario