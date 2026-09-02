Uno Entre Rios | Policiales | Viale

Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada

El siniestro vial ocurrió este miércoles por la mañana, a la altura del kilómetro 47 de la Ruta Nacional N° 18. La mujer fue trasladada preventivamente al hospital local.

2 de septiembre 2026 · 08:18hs
Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada

Nueva Zona

Una mujer resultó lesionada este miércoles por la mañana luego de que el automóvil en el que circulaba volcara sobre la Ruta Nacional N° 18, a la altura del kilómetro 47, en jurisdicción de Viale.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:40, cuando un Volkswagen Gol Trend circulaba en sentido Este-Oeste y, por motivos que se investigan, terminó volcando. La conductora fue asistida tras el accidente y trasladada preventivamente en ambulancia al Hospital Dr. Castilla Mira, donde quedó bajo evaluación médica.

Una mujer murió tras ser violentamente agredida por su pareja durante una discusión en una vivienda de La Bianca. El agresor confesó el femicidio.

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

cayo una banda que se dedicaba al narcomenudeo en bajada grande de parana

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

LEER MÁS: Encontraron muerto a un hombre de 70 años en Paraná e investigan las circunstancias

Desde el nosocomio se aguarda el informe médico para determinar el carácter de las posibles lesiones. En el lugar intervino personal policial de Viale, que tomó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Viale Ruta 18 conductora
Noticias relacionadas
encontraron muerto a un hombre de 70 anos en parana e investigan las circunstancias

Encontraron muerto a un hombre de 70 años en Paraná e investigan las circunstancias

Agustín Exequiel Alba, de 24 años, está imputado por la muerte del policía retirado.

El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia.

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia

Una persona murió este martes tras un choque frontal entre una Iveco Daily y una Renault Kangoo en la Ruta 12, entre Hernández y Aranguren.

Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno fijó el salario mínimo vital y móvil en $437.000

El Gobierno fijó el salario mínimo vital y móvil en $437.000

Crisis en PAMI: paro de prestadores y recortes en medicamentos y prestaciones ponen en jaque la atención de afiliados

Crisis en PAMI: paro de prestadores y recortes en medicamentos y prestaciones ponen en jaque la atención de afiliados

PAMI Concordia: evalúan alternativas para garantizar atención médica tras la salida de sanatorio

PAMI Concordia: evalúan alternativas para garantizar atención médica tras la salida de sanatorio

Ultimo Momento
El Gobierno fijó el salario mínimo vital y móvil en $437.000

El Gobierno fijó el salario mínimo vital y móvil en $437.000

Crisis en PAMI: paro de prestadores y recortes en medicamentos y prestaciones ponen en jaque la atención de afiliados

Crisis en PAMI: paro de prestadores y recortes en medicamentos y prestaciones ponen en jaque la atención de afiliados

PAMI Concordia: evalúan alternativas para garantizar atención médica tras la salida de sanatorio

PAMI Concordia: evalúan alternativas para garantizar atención médica tras la salida de sanatorio

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada

Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada

Policiales
Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada

Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

Encontraron muerto a un hombre de 70 años en Paraná e investigan las circunstancias

Encontraron muerto a un hombre de 70 años en Paraná e investigan las circunstancias

El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

Ovación
Estudiantes anunció la reapertura de la sede Plumín con nuevas medidas de seguridad

Estudiantes anunció la reapertura de la sede Plumín con nuevas medidas de seguridad

Ben Sulayem sobre la Fórmula 1: Si entra Argentina alguien más tiene que salir

Ben Sulayem sobre la Fórmula 1: "Si entra Argentina alguien más tiene que salir"

River suma otra fortuna por Enzo Fernández: cuánto cobrará tras su pase récord al Manchester City

River suma otra fortuna por Enzo Fernández: cuánto cobrará tras su pase récord al Manchester City

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

La provincia
Tras el granizo en General Ramírez, chapistas, vidrieros y aseguradoras están a full

Tras el granizo en General Ramírez, chapistas, vidrieros y aseguradoras están a full

Granja Tres Arroyos: la Justicia embargó propiedades a los dueños de la empresa

Granja Tres Arroyos: la Justicia embargó propiedades a los dueños de la empresa

Turismo: la Provincia oficializó la baja de ingresos brutos en Entre Ríos

Turismo: la Provincia oficializó la baja de ingresos brutos en Entre Ríos

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Dejanos tu comentario