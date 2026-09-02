Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada El siniestro vial ocurrió este miércoles por la mañana, a la altura del kilómetro 47 de la Ruta Nacional N° 18. La mujer fue trasladada preventivamente al hospital local. 2 de septiembre 2026 · 08:18hs

Nueva Zona

Una mujer resultó lesionada este miércoles por la mañana luego de que el automóvil en el que circulaba volcara sobre la Ruta Nacional N° 18, a la altura del kilómetro 47, en jurisdicción de Viale.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:40, cuando un Volkswagen Gol Trend circulaba en sentido Este-Oeste y, por motivos que se investigan, terminó volcando. La conductora fue asistida tras el accidente y trasladada preventivamente en ambulancia al Hospital Dr. Castilla Mira, donde quedó bajo evaluación médica.

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

LEER MÁS: Encontraron muerto a un hombre de 70 años en Paraná e investigan las circunstancias Desde el nosocomio se aguarda el informe médico para determinar el carácter de las posibles lesiones. En el lugar intervino personal policial de Viale, que tomó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.