El equipo de la Liga Paranaense va por la clasificación en la Copa País

Desde las 16, el seleccionado de la Liga Paranaense recibirá a Laguna Paiva en la revancha de la Primera Ronda. El partido será en cancha de Neuquen.

En el partido de ida, el conjunto de la Liga Paranaense se impuso por 3 a 1 como visitante.

El combinado de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) afrontará este miércoles un nuevo compromiso en la Copa País. Desde las 16, recibirá a la Liga Regional Paivense de Fútbol en el estadio Luis Renaud del Atlético Neuquén Club, por el encuentro de vuelta de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur.

El representativo de la capital entrerriana llega a este compromiso con una importante ventaja, luego de haber conseguido un triunfo por 3 a 1 en el partido de ida, disputado la semana pasada en la cancha de Estrella de Talleres de Laguna Paiva.

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

La serie comenzó favorable para el conjunto santafesino, que logró ponerse en ventaja a los 28 minutos del primer tiempo por intermedio de Nahuel Barrero. Sin embargo, la historia cambió por completo durante el complemento.

La Liga Paranaense salió decidida en busca de la igualdad y tuvo una notable reacción ofensiva para dar vuelta el marcador. A los cinco minutos, Agustín Morales estableció el 1 a 1 y volvió a aparecer sobre el cierre, a los 42, para marcar su segundo tanto de la tarde.

Entre ambos goles, a los 31 minutos, Lucas Fontana había convertido el tercer tanto de la LPF, que terminó sellando una valiosa victoria como visitante.

Con ese resultado, el elenco paranaense quedó en una posición favorable para definir la eliminatoria en condición de local. De todos modos, buscará no confiarse y completar el trabajo realizado en Laguna Paiva para conseguir el pasaje a la próxima instancia del certamen.

El duelo de este miércoles tendrá como escenario al estadio Luis Renaud, donde la Liga Paranaense intentará darle una nueva alegría al fútbol de la capital entrerriana y continuar avanzando en esta competencia federal.

Espera rival en la Copa País

El ganador de esta serie avanzará a la siguiente instancia de la Región Litoral Sur de la Copa País, donde deberá medirse con la Liga de San Martín.

Por eso, el compromiso ante la Liga Regional Paivense representa un paso importante para el combinado paranaense en su camino dentro del certamen de selecciones de Liga que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los dirigidos por Jorge Moneda Escobue saben que tienen una ventaja importante, aunque no deberán confiarse para no llevarse una sorpresa ante el equipo santafesino, que llegará de punto a la capital entrerriana con el objetivo de poder revertir una historia que comenzó adversa para ellos.