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Industria: una iniciativa busca declarar la emergencia de la industria entrerriana

Diputados del Justicialismo impulsan declarar la emergencia del sector industrial con un amplio paquete de asistencia y protección

2 de septiembre 2026 · 13:45hs
Diputados del Justicialismo impulsan declarar la emergencia del sector industrial con un amplio paquete de asistencia y protección

Diputados del Justicialismo impulsan declarar la emergencia del sector industrial con un amplio paquete de asistencia y protección
Diputados del Justicialismo impulsan declarar la emergencia del sector industrial con un amplio paquete de asistencia y protección

Diputados del Justicialismo impulsan declarar la emergencia del sector industrial con un amplio paquete de asistencia y protección

En el marco del Día de la Industria, diputados y diputadas del bloque Más para Entre Ríos presentaron un proyecto de ley para declarar, por doce meses, la Emergencia del Sector Industrial de la provincia, con posibilidad de prórroga sobre la base de indicadores de actividad, empleo y producción.

La iniciativa busca que esta fecha no sea solamente una jornada de reconocimiento, sino también una oportunidad para impulsar medidas concretas destinadas a preservar la producción entrerriana, sostener las fuentes de trabajo y evitar el cierre o la paralización de establecimientos.

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Para ello, propone crear el Certificado de Emergencia Industrial Entrerriana para empresas que acrediten caídas en sus ventas o producción, dificultades para financiar capital de trabajo, aumentos extraordinarios de costos o riesgo de suspensiones y despidos.

Las industrias alcanzadas podrán acceder a facilidades tributarias mediante ATER, regularización de deudas, mecanismos frente a ejecuciones fiscales, líneas de financiamiento productivo y medidas para afrontar los costos energéticos. Los beneficios estarán especialmente orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sostenimiento del empleo.

Durante la sesión especial desarrollada este miércoles, el diputado Enrique Cresto, impulsor de la iniciativa junto al bloque justicialista, explicó que el proyecto surgió a partir del diálogo con industriales de distintos puntos de Entre Ríos.

“Muchas son industrias familiares que nacieron con sus abuelos, continuaron con sus padres y hoy son sostenidas por nuevas generaciones que no quieren resignarse a cerrar. No quieren dejar de producir para convertirse simplemente en comercios que venden productos elaborados en otros lugares”, expresó Cresto.

El legislador advirtió que cuando una industria deja de fabricar y pasa solamente a comercializar, la principal variable de ajuste son los trabajadores. “Se pierde empleo, conocimiento, inversión y valor agregado local. Por eso debemos actuar antes de que las fábricas cierren y las consecuencias sean irreversibles”, sostuvo.

El proyecto toma como referencia un informe de CEPA elaborado sobre datos oficiales, que señala que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97.000 empleos industriales registrados y desaparecieron más de 4.000 establecimientos manufactureros en todo el país. Además, la utilización de la capacidad instalada cayó al 59,1%.

La iniciativa también propone crear una Comisión de Seguimiento con participación del Estado, la Legislatura, trabajadores, cámaras empresariales y universidades, e invita a los municipios y comunas a implementar medidas complementarias de alivio.

Desde el bloque Más para Entre Ríos remarcaron que, en el Día de la Industria, la mejor manera de acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo es brindarles herramientas concretas para que puedan continuar haciéndolo.

“Declarar la emergencia no significa afirmar que toda la industria entrerriana se encuentra paralizada, sino actuar preventivamente para sostener la producción y el empleo antes de que la crisis nacional provoque el cierre irreversible de establecimientos productivos en nuestra provincia”, señalaron.

industria actividad emergencia Empleo
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