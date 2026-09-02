Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una "muerte violenta"

Personal de la división Homicidios de la Policía de Entre Ríos investiga las causas de la muerte de una persona de 61 años que fue hallada en un departamento del barrio Paraná XIV de la capital entrerriana. El hallazgo se produjo este miércoles por la tarde.

El cuerpo fue encontrado en el interior de un departamento ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Güiraldes, en un departamento que sería propiedad de la persona fallecida y que el mismo estaba refaccionando con intenciones de ponerlo en alquiler, según supo UNO. Tras el hallazgo, personal policial acudió al lugar y se dio intervención a la División Homicidios.