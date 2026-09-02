Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una "muerte violenta"

Un hombre de 61 años fue hallado muerto en un departamento de barrio Paraná XIV. Personal de Homicidios investigan las circunstancias del hecho

2 de septiembre 2026 · 14:55hs
Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una muerte violenta

Foto UNO Archivo/Ilustrativa

Personal de la división Homicidios de la Policía de Entre Ríos investiga las causas de la muerte de una persona de 61 años que fue hallada en un departamento del barrio Paraná XIV de la capital entrerriana. El hallazgo se produjo este miércoles por la tarde.

El cuerpo fue encontrado en el interior de un departamento ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Güiraldes, en un departamento que sería propiedad de la persona fallecida y que el mismo estaba refaccionando con intenciones de ponerlo en alquiler, según supo UNO. Tras el hallazgo, personal policial acudió al lugar y se dio intervención a la División Homicidios.

cayo una banda que se dedicaba al narcomenudeo en bajada grande de parana

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol.

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Ampliaremos...

Paraná persona Muerte
Noticias relacionadas
Alquilar en Paraná es casi 48% más caro que hace un año.

Alquilar en Paraná es casi 48% más caro que hace un año

La estatua de Raúl Alfonsín será reubicada en Plaza San Miguel de Paraná. 

Paraná: la estatua de Raúl Alfonsín será reubicada en Plaza San Miguel

Uader y referentes del Carnaval de Paraná avanzan en una agenda conjunta para preservar su patrimonio.

Uader y referentes del Carnaval de Paraná avanzan en una agenda conjunta para preservar su patrimonio

En Paraná, la Línea C cambia sus recorridos desde este martes.

Paraná: la Línea C cambia sus recorridos desde este martes para mejorar la frecuencia y ampliar la cobertura

Ver comentarios

Lo último

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de Los cuerpos del verano

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de "Los cuerpos del verano"

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Ultimo Momento
Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de Los cuerpos del verano

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de "Los cuerpos del verano"

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una "muerte violenta"

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

Policiales
Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una muerte violenta

Paraná XIV: hallan a una persona sin vida en un departamento e investigan si se trata de una "muerte violenta"

Femicidio en Concordia: Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció

Femicidio en Concordia: "Oficial, tuvimos una discusión. Le pegué y se desvaneció"

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada

Viale: volcó un auto en la Ruta 18 y su conductora fue hospitalizada

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Bajada Grande de Paraná

Ovación
Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

Un paranaense detrás del gran momento del tenista Marco Trungelliti

Un paranaense detrás del gran momento del tenista Marco Trungelliti

El equipo de la Liga Paranaense va por la clasificación en la Copa País

El equipo de la Liga Paranaense va por la clasificación en la Copa País

Estudiantes anunció la reapertura de la sede Plumín con nuevas medidas de seguridad

Estudiantes anunció la reapertura de la sede Plumín con nuevas medidas de seguridad

La provincia
Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de Los cuerpos del verano

Paraná es escenario de una película de alcance internacional: comenzó el rodaje de "Los cuerpos del verano"

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

Industria: una iniciativa busca declarar la emergencia de la industria entrerriana

Industria: una iniciativa busca declarar la emergencia de la industria entrerriana

Elecciones generales de CTERA en todo el país

Elecciones generales de CTERA en todo el país

Delfina Noé: Tenemos que construir comunidades que alojen el sufrimiento del otro

Delfina Noé: "Tenemos que construir comunidades que alojen el sufrimiento del otro"

Dejanos tu comentario