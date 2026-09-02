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Femicidio en Concordia: murió una mujer tras una violenta agresión y su pareja confesó el crimen

Una mujer murió tras ser violentamente agredida por su pareja durante una discusión en una vivienda de La Bianca. El agresor confesó el femicidio.

2 de septiembre 2026 · 09:06hs
Una mujer murió tras ser violentamente agredida por su pareja durante una discusión en una vivienda de La Bianca. El agresor confesó el femicidio.

Diario Río Uruguay.

Una mujer murió tras ser violentamente agredida por su pareja durante una discusión en una vivienda de La Bianca. El agresor confesó el femicidio.

Un nuevo femicidio conmociona a Concordia en las primeras horas de este miércoles, luego que una mujer identificada como Paola Mercedes Rigoni, de 47 años, murió luego de sufrir una violenta agresión en una vivienda ubicada en inmediaciones de la cortada Entre Ríos y Pública 4, en la zona La Bianca.

De acuerdo a las primeras confirmaciones, el hecho se produjo luego de una discusión entre Rigoni y su pareja, identificado como Leandro José Sigwardt, de 46 años. Tras el episodio, el hombre se presentó en la Comisaría Sexta y manifestó como argumento que ambos se habían agredido físicamente, consignó Diario Río Uruguay.

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En su relato ante los efectivos, Sigwardt reconoció haber golpeado la cabeza de la mujer contra el suelo y aseguró desconocer en qué estado se encontraba.

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Hallada sin vida en su casa

Cuando el personal policial llegó a la vivienda, encontró a Rigoni tendida en el piso. Personal de salud constató que presentaba bajos signos vitales y dispuso su inmediato traslado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Sin embargo, al arribar al nosocomio, la mujer ya no presentaba signos vitales. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron reanimarla.

Un dato que adquiere especial relevancia para la investigación es que, según consignó la Policía, Rigoni ingresó al hospital con lesiones visibles en sus extremidades y otras lesiones de vieja data. En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, mientras que tomó intervención el Fiscal de Género, Mauro Jaume.

El funcionario judicial dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas concretas del fallecimiento y ordenó la aprehensión de Sigwardt, quien quedó a disposición de la Justicia.

Femicidio Concordia Mujer
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