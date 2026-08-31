El Archivo General de Entre Ríos abre sus puertas para "La Encordada"

La propuesta se realizará el jueves 3 de septiembre a las 19 en el Archivo General de Entre Ríos. Habrá arte y música

El Archivo General de Entre Ríos recibirá una nueva propuesta cultural de música, poesía y expresiones vinculadas con la identidad de la provincia. “La Encordada” se realizará el jueves 3 de septiembre a las 19 en la sede del organismo, ubicada en Alameda de la Federación 222, en Paraná.

La actividad contará con la participación de Marcelo Varela, Ricardo Maldonado, Hernán Rondán Grasso y Adolfo Rey , quienes serán protagonistas de una tarde-noche especialmente pensada para el encuentro entre la música y la palabra.

La música y la poesía tendrán su encuentro en el Archivo General de Entre Ríos

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Cada artista ofrecerá un repertorio preparado para la ocasión, en una propuesta que recuperará diferentes expresiones y sonoridades profundamente vinculadas con la cultura entrerriana.

“La Encordada” propone así abrir un espacio para compartir el arte, la memoria y la identidad, en un escenario atravesado también por la historia y el patrimonio cultural de Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.