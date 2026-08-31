El Archivo General de Entre Ríos recibirá una nueva propuesta cultural de música, poesía y expresiones vinculadas con la identidad de la provincia. “La Encordada” se realizará el jueves 3 de septiembre a las 19 en la sede del organismo, ubicada en Alameda de la Federación 222, en Paraná.
El Archivo General de Entre Ríos abre sus puertas para "La Encordada"
La propuesta se realizará el jueves 3 de septiembre a las 19 en el Archivo General de Entre Ríos. Habrá arte y música
La música y la poesía tendrán su encuentro en el Archivo General de Entre Ríos
La actividad contará con la participación de Marcelo Varela, Ricardo Maldonado, Hernán Rondán Grasso y Adolfo Rey, quienes serán protagonistas de una tarde-noche especialmente pensada para el encuentro entre la música y la palabra.
Cada artista ofrecerá un repertorio preparado para la ocasión, en una propuesta que recuperará diferentes expresiones y sonoridades profundamente vinculadas con la cultura entrerriana.
“La Encordada” propone así abrir un espacio para compartir el arte, la memoria y la identidad, en un escenario atravesado también por la historia y el patrimonio cultural de Entre Ríos.
La entrada será libre y gratuita.