El hallazgo del pez ocurrió en una playa de la isla de Komodo y generó temor entre turistas. La ciencia descarta que estos peces anticipen terremotos.

Un pez remo de más de 4 metros apareció muerto en Indonesia y reavivó el mito del "fin del mundo".

Una gigantesca criatura de las profundidades apareció muerta en una playa de Indonesia y rápidamente despertó curiosidad y temor entre bañistas, turistas y usuarios de las redes sociales. Se trataba de un pez remo de más de cuatro metros de longitud, encontrado en Pink Beach, sobre la costa sureste de la isla de Komodo.

Fueron los propios visitantes quienes retiraron el animal de la arena y lo trasladaron tierra adentro. Luego, un grupo de niños y un adulto se llevaron el ejemplar, mientras el hallazgo generaba revuelo entre los habitantes de la zona y quienes se encontraban en la playa.

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: A rare “doomsday fish” has been spotted near the ocean’s surface.



Oarfish usually live in the deep sea, making an encounter like this an extraordinary sight. pic.twitter.com/ThjShMDo45 — Sci Nature News (@SciNatureNews) August 22, 2026

La aparición volvió a poner en escena una antigua creencia vinculada con esta especie. En el folclore japonés, los peces remo son conocidos como “peces del fin del mundo” y están asociados con leyendas que los consideran mensajeros del palacio del dios del mar.

Según esa tradición, que se remonta al menos al siglo XVII, la llegada de uno de estos animales a la costa podría anunciar terremotos, tsunamis u otras catástrofes. La historia volvió a circular rápidamente en redes sociales tras conocerse el hallazgo en Indonesia.

La ciencia descarta que sean una señal

Sahlan, jefe de la aldea de Telone, en Sekaroh, explicó al medio local detikBali que el ejemplar había sido descubierto por un visitante que se encontraba acampando desde la noche anterior.

“Fue descubierto esta mañana. No fue uno de nuestros residentes quien lo encontró, sino un forastero que había estado acampando desde anoche”, señaló.

El funcionario sostuvo que, pese a la repercusión en internet, la población local no entró en pánico. “Aunque se ha vuelto viral y se están diciendo todo tipo de cosas, si Dios quiere, ninguno de nuestros residentes está entrando en pánico. La situación aquí está tranquila”, afirmó.

Los especialistas, en tanto, descartan que exista evidencia científica que permita relacionar la aparición de peces remo con terremotos, tsunamis u otros desastres naturales.

Estos animales habitan en aguas profundas y suelen llegar a la costa cuando están enfermos, heridos o moribundos. Los investigadores consideran que factores ambientales, como variaciones en la temperatura del agua o cambios en las corrientes, podrían explicar algunos de estos episodios y requieren mayor estudio.

El antecedente de Japón que mantiene vivo el mito

La leyenda se fortaleció a partir de distintos episodios registrados antes de grandes terremotos. Uno de los más citados ocurrió en Japón, donde casi dos docenas de peces remo aparecieron varados en las costas durante los meses previos al terremoto de magnitud 9,1 ocurrido frente a la región de Thoku en 2011.

El sismo provocó un tsunami de enormes dimensiones y dejó casi 20.000 muertos. La coincidencia temporal entre ambos fenómenos alimentó la creencia de que los peces podían anticipar grandes catástrofes.

También se registraron avistamientos antes del terremoto ocurrido en Filipinas en 2017 y otros episodios en Tasmania, India y California. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que establezca una relación causal entre estos animales y la actividad sísmica.

Dos ejemplares fueron vistos en México

El hallazgo de Indonesia no fue el único episodio llamativo registrado este año. En febrero, dos turistas estadounidenses encontraron dos peces remo varados en una playa de Cabo San Lucas, México.

Monica Pittenger y su hermana Katie se toparon con los animales y describieron la experiencia como algo “surrealista”. Los ejemplares tenían cuerpos largos, plateados y con forma de cinta, además de una aleta dorsal rojiza que recorría buena parte de su cuerpo.

Con la ayuda de otros bañistas, las hermanas consiguieron devolver ambos peces al océano. Los animales lograron regresar al agua y desaparecieron hacia zonas más profundas.

Uno de los peces más largos del mundo

El pez remo adulto puede alcanzar unos 11 metros de longitud y pesar alrededor de 272 kilogramos, características que lo convierten en uno de los peces óseos más largos conocidos.

Su aspecto poco habitual, sumado a que vive en aguas profundas y rara vez es observado con vida, contribuyó durante siglos a la construcción de historias y leyendas a su alrededor.

El ejemplar encontrado en Indonesia, sin embargo, no sobrevivió. Su aparición volvió a despertar el mito del “fin del mundo”, pero para la ciencia continúa siendo un fenómeno natural que no constituye una advertencia de una catástrofe inminente.