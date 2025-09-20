Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

La sorpresa en LAM es la posible vuelta de Andrea Taboada, quien había dejado el programa en 2023 tras un escándalo

El conductor de LAM, Ángel de Brito, había adelantado los nombres de las panelistas que integrarían el ciclo en 2025. Sin embargo, surgieron cambios y la sorpresa llegó con la posibilidad del regreso de una figura conocida: Andrea Taboada, quien había renunciado al programa en 2023 en medio de un escándalo.

La situación se desató luego de la fuerte pelea entre Karina Iavícoli y María Fernanda Callejón en Intrusos, hecho que generó repercusión en distintos medios. A raíz de ese cruce, Taboada publicó en la red social X un comentario sobre su excompañera: “Divina Iavícoli en LAM. Espléndida”.

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

La respuesta no tardó en llegar. Desde la cuenta oficial de LAM escribieron: “¿Cuándo venís, Taboada?”. El propio De Brito citó el mensaje y aclaró: “Está invitada siempre, pero respondió que no podía las últimas veces”.

Aunque Andrea no confirmó su participación ni emitió declaraciones públicas, en la producción dan por hecho que la semana próxima se sumará como invitada, ocupando el lugar de una de las actuales “angelitas”. Resta saber si Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Intrusos, avalarán su presencia, ya que actualmente forma parte de ese ciclo de América.