El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición el sábado 27 de septiembre, desde las 20, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición el sábado 27 de septiembre, desde las 20, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos , ubicada en Carbó y 9 de Julio, Paraná. La entrada será libre y gratuita.

La actividad reunirá a representantes de Caseros, Viale y General Campos, que mostrarán su arte y producción emprendedora. El público podrá recorrer stands de artesanías y productos regionales, disfrutar de una muestra de fotografía, ballets de danzas folclóricas, música en vivo y una presentación de carnaval.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca visibilizar el trabajo de artistas, gestores y organizaciones de distintos puntos de la provincia.

Un ciclo de encuentro cultural

La Noche de las Ciudades se desarrolla en diferentes localidades entrerrianas y tiene como propósito vincular a gestores, instituciones y organizaciones de la sociedad. El ciclo pretende incentivar la participación de hacedores culturales y garantizar una oferta atractiva para el público en general.

En ediciones anteriores participaron Villa Elisa, Ramírez, Islas del Ibicuy, Ubajay, Villa del Rosario, Mansilla, San Benito, Maciá, Urdinarrain, Diamante y Chajarí, entre otras.

La Noche de las Ciudades forma parte del programa CUAC! (Cultura Activa), que la Secretaría de Cultura de la provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, desarrolla a lo largo del año en Entre Ríos.