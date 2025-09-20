Uno Entre Rios | Escenario | La Casa de la Cultura

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición el sábado 27 de septiembre, desde las 20, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

20 de septiembre 2025 · 10:26hs
La Noche de las Ciudades

La Noche de las Ciudades
Caseros

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición el sábado 27 de septiembre, desde las 20, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carbó y 9 de Julio, Paraná. La entrada será libre y gratuita.

La Noche de las Ciudades1

La Noche de las Ciudades

La actividad reunirá a representantes de Caseros, Viale y General Campos, que mostrarán su arte y producción emprendedora. El público podrá recorrer stands de artesanías y productos regionales, disfrutar de una muestra de fotografía, ballets de danzas folclóricas, música en vivo y una presentación de carnaval.

Mario del Tránsito Cocomarola

19 de septiembre: Día Nacional del Chamamé, un homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

talleres culturales 2025: inscripcion abierta para todas las edades

Talleres culturales 2025: inscripción abierta para todas las edades

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca visibilizar el trabajo de artistas, gestores y organizaciones de distintos puntos de la provincia.

Un ciclo de encuentro cultural

La Noche de las Ciudades se desarrolla en diferentes localidades entrerrianas y tiene como propósito vincular a gestores, instituciones y organizaciones de la sociedad. El ciclo pretende incentivar la participación de hacedores culturales y garantizar una oferta atractiva para el público en general.

En ediciones anteriores participaron Villa Elisa, Ramírez, Islas del Ibicuy, Ubajay, Villa del Rosario, Mansilla, San Benito, Maciá, Urdinarrain, Diamante y Chajarí, entre otras.

La Noche de las Ciudades forma parte del programa CUAC! (Cultura Activa), que la Secretaría de Cultura de la provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, desarrolla a lo largo del año en Entre Ríos.

LEER MÁS: Talleres culturales 2025: inscripción abierta para todas las edades

La Casa de la Cultura La Noche de las Ciudades cultura
Noticias relacionadas
La primeavera en Paraná

Paraná recibe la primavera con música, cultura y deporte

Heart of a Dog 

Nueva función del Cineclub del IAAER con "Heart of a Dog" de Laurie Anderson

Merendero Lucerito

El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

NekoYume

NekoYume celebra su primer aniversario con una feria y propuestas asiáticas en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Ultimo Momento
Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Policiales
Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Ovación
Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

Dejanos tu comentario