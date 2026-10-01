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La agenda de octubre del Teatro 3 de Febrero: Axel, Elena Roger, Kevin Johansen y más

El Teatro 3 de Febrero tendrá durante octubre una programación llena de artistas de trayectoria nacional, producciones de Paraná y la región

1 de octubre 2026 · 18:11hs
La agenda de octubre del Teatro 3 de Febrero: Axel, Elena Roger, Kevin Johansen y más

FERNANDA RIVERO / UNO

El Teatro 3 de Febrero presenta su agenda de octubre con una programación que reúne distintas expresiones artísticas y vuelve a poner en diálogo las producciones de Paraná y la región con figuras de alcance nacional. Durante el mes habrá propuestas de música, teatro, danza, humor y actividades destinadas a públicos de distintas edades.

Octubre en el Teatro 3 de Febrero: grandes artistas y una fuerte presencia local

Entre los nombres destacados de la programación aparecen Axel, Elena Roger, Kevin Johansen y Liniers, además de Cacho Buenaventura y Damián Kuc, quienes llegarán al histórico coliseo municipal con espectáculos que recorren distintos lenguajes y formatos. A esta propuesta se suma una importante presencia de artistas, colectivos e instituciones de la ciudad.

El viernes 16, Axel llegará a Paraná con “Así Vivir Tour”, la gira que recorre distintas ciudades del país y que tendrá una fecha confirmada en el Teatro 3 de Febrero. El domingo 18 será el turno de Elena Roger, reconocida por su trayectoria en el teatro musical argentino e internacional, quien ofrecerá un concierto con un recorrido por canciones de su trayectoria junto al pianista Nicolás Guerschberg.

El domingo 25, Kevin Johansen y Liniers llegarán por primera vez a Paraná con su propuesta conjunta de música y dibujos en vivo. El encuentro forma parte de un recorrido artístico que ambos sostienen desde hace más de 17 años y que actualmente suma un nuevo álbum en vivo y un nuevo libro. La agenda nacional se completa con “Qué Cacho de Show”, de Cacho Buenaventura, el sábado 17, e “Historias innecesarias en vivo”, de Damián Kuc, el viernes 23, donde el creador de contenido lleva al escenario el formato de su reconocido ciclo de relatos y documentales.

La programación también tendrá una fuerte presencia de la escena artística local. El mes comenzará con la Noche de Gala por el 38º aniversario de Guardia del Paraná y continuará el viernes 2 con “Música en esta orilla: Marcia Müller, Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad”, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

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A lo largo de octubre se sumarán producciones de estudios y colectivos de la ciudad, entre ellas “Mediterránea”, de Movere Estudio de Danza; “Matrimoniados”, de Favio Vides; “Melodías que llegan al alma”, de Instrumental Entre Ríos y Cuerdas; Entrelineas Quinteto, organizado por la Asociación Mariano Moreno; y el espectáculo de Mirta Medrano.

También tendrán su espacio el Teatro del Bardo, con “Raris”, en el marco del ciclo La Escuela va al Teatro; Juan Manuel Bilat, con “Entre Ríos en Sinfonía”; Espacio de Danza, con “Un nuevo comienzo contemporáneo”; Lorena Bracamonte, con la Función Coreográfica 2026; el Instituto Coreográfico de Danzas, que celebrará 20 años de historias bailadas; y el Ballet Los Entrerrianos.

La agenda suma además propuestas vinculadas con instituciones educativas y culturales, entre ellas el Encuentro de Coros Escolares, el concierto del Coro de Niños de la Universidad Adventista del Plata y “Abre la ventana”, de la Escuela Coral N.º “Jorge Mockert”. De esta manera, el Teatro vuelve a funcionar como punto de encuentro para distintas generaciones y disciplinas artísticas.

Entre las actividades de acceso libre y gratuito se destacan las visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero, previstas para los lunes 5, 19 y 26 de octubre a las 9. La propuesta está destinada a escuelas y público en general y requiere inscripción previa a través de [email protected].

También será de acceso libre “Música en esta orilla: Marcia Müller, Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad”, el viernes 2 a las 20. A esta propuesta se suman “Abre la ventana”, el martes 20 a las 10:30; el Concierto del Coro de Niños de la Universidad Adventista del Plata, el jueves 22 a las 20; y el Encuentro de Coros Escolares, el martes 27 a las 9.

Así, durante octubre el Teatro Municipal 3 de Febrero propone una agenda que combina grandes nombres de la escena nacional con artistas, instituciones y proyectos de Paraná y la región. La variedad de propuestas busca ampliar el acceso a distintas expresiones culturales y sostener al histórico teatro municipal como un espacio de encuentro, circulación y participación para la comunidad.

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Teatro 3 de Febrero Agenda Axel Elena Roger artistas Paraná
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