Uno Entre Rios | Policiales | Entre Ríos

Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió un conflicto de competencia y trasladó a la Justicia Federal de CABA una causa iniciada en Entre Ríos.

3 de mayo 2026 · 09:43hs
Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Una investigación iniciada en Entre Ríos, a partir de un procedimiento de la Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional N° 14, terminó escalando hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, presidida por el juez Mateo José Busaniche, y concluyó con la definición de un conflicto de competencia que derivó el expediente a la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

Según supo UNO, el caso tuvo su origen el 27 de febrero de este año, cuando personal de Gendarmería realizó un control vehicular en el kilómetro 240 de la RN N° 14, sobre un camión de una empresa de transporte. El vehículo, un Iveco con semirremolque, trasladaba encomiendas desde Candelaria, provincia de Misiones, con destino final en Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires.

Entre Ríos: del 3,7% al 5,8%, la evolución del desempleo en los últimos cinco años.

Entre Ríos: de 3,7% a 5,8%, la evolución del desempleo en los últimos cinco años

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril.

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Durante el procedimiento, un can detector de narcóticos reaccionó de manera positiva ante varios bultos, lo que motivó la apertura controlada de una encomienda. En su interior, los efectivos hallaron un cargamento de 130,205 kilogramos de marihuana, una de las incautaciones más relevantes del año en la región, lo que activó inmediatamente la intervención judicial.

A partir del hallazgo, el juez federal de Concordia dispuso la realización de una entrega vigilada, sustituyendo parcialmente el material estupefaciente con el objetivo de continuar la investigación y desarticular la organización detrás del envío. La maniobra permitió avanzar en la identificación de los responsables y derivó en detenciones posteriores en la Ciudad de Buenos Aires.

Camara Federal de Apelaciones

LEER MÁS: Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Procesamiento

Los bultos figuraban como remitente Ramón Antonio Oviedo, y como destinataria Betty Liliana Chávez Burgos. El 28 de febrero, la mujer fue detenida cuando se presentó en la sede de “Vía Cargo” en Constitución, CABA, a los fines de retirar la encomienda. En esa oportunidad también fue aprehendido su acompañante, Lucas Arnaldo Apodaca.

El 20 de marzo, la Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Betty Chávez Burgos por considerarla autora del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas; y a Ramón Oviedo y Luís Apodaca, por considerarlos autores mediatos del delito de transporte de estupefaciente, también agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Asimismo, dispuso el embargo sobre sus bienes por la suma de $6.000.000.

Cambio de jurisdicción

Sin embargo, la causa no solo avanzó en el plano penal, sino también en el jurisdiccional. En paralelo al desarrollo de la investigación, se planteó un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Federal de Concordia y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Capital Federal.

El expediente fue elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde se analizó la controversia. La discusión central giró en torno a la determinación del lugar donde debía considerarse consumado el delito de transporte de estupefacientes, así como la relevancia de la intervención inicial de la fuerza de seguridad en territorio entrerriano frente al destino final del cargamento.

El tribunal, al analizar los antecedentes del caso, destacó que el operativo inicial en Entre Ríos había sido clave para la detección del cargamento, pero también ponderó que el transporte de la droga tenía como destino final la Ciudad de Buenos Aires, donde se concretaban actos esenciales de la maniobra investigada. Asimismo, se valoró la existencia de antecedentes jurisprudenciales en causas similares originadas en controles sobre la Ruta Nacional N° 14, en las que se había discutido la extensión territorial de la competencia.

Otro punto relevante del análisis judicial fue la naturaleza del delito investigado. La Cámara sostuvo la discusión en torno al carácter del transporte de estupefacientes como delito de ejecución prolongada o permanente, y cómo ello impacta en la determinación del fuero competente, especialmente cuando la sustancia es detectada en tránsito y parte de la operatoria continúa bajo control judicial en otra jurisdicción.

En ese contexto, la Fiscalía General Interina, a cargo de José Ignacio Candioti, ante el Tribunal sostuvo que debía continuar interviniendo la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, criterio que fue finalmente receptado.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió entonces el conflicto negativo de competencia y declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 5 de la Capital Federal, ordenando la remisión de la totalidad de las actuaciones a dicho tribunal.

De esta manera, una causa que comenzó con el hallazgo de más de 130 kilos de marihuana en territorio entrerriano, y que puso en marcha un importante operativo de inteligencia y entrega vigilada, terminó desplazando su centro de gravedad hacia la jurisdicción federal porteña, donde continuará el proceso judicial contra los imputados.

Entre Ríos marihuana Justicia
Noticias relacionadas
Entre Ríos: pronostican un fin de semana muy fresco en la región

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

En Entre Ríos se abrieron las preinscripciones paraa concursar por las residencias en Salud. 

Entre Ríos: se abrieron las preinscripciones paraa concursar por las residencias en Salud

entre rios: se distribuyen mas de 100.000 libros para fortalecer la alfabetizacion en primaria

Entre Ríos: se distribuyen más de 100.000 libros para fortalecer la alfabetización en primaria

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota.

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota

Ver comentarios

Lo último

Se confirmó el cambio de horario del Gran Premio de Miami: cuándo correrá Colapinto

Se confirmó el cambio de horario del Gran Premio de Miami: cuándo correrá Colapinto

Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Racing y Huracán van por la clasificación a octavos de final

Racing y Huracán van por la clasificación a octavos de final

Ultimo Momento
Se confirmó el cambio de horario del Gran Premio de Miami: cuándo correrá Colapinto

Se confirmó el cambio de horario del Gran Premio de Miami: cuándo correrá Colapinto

Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Racing y Huracán van por la clasificación a octavos de final

Racing y Huracán van por la clasificación a octavos de final

El horóscopo para este domingo 3 de mayo de 2026

El horóscopo para este domingo 3 de mayo de 2026

Yanina Remedi: Cada vez hay más niños que están regulados por la pantalla

Yanina Remedi: "Cada vez hay más niños que están regulados por la pantalla"

Policiales
Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Ovación
Racing y Huracán van por la clasificación a octavos de final

Racing y Huracán van por la clasificación a octavos de final

Campeonato Regional de Clubes: Rowing Azul y Estudiantes Negro definirán el título

Campeonato Regional de Clubes: Rowing Azul y Estudiantes Negro definirán el título

Con tres goles del entrerriano Martín Ojeda, Olrando City amargó a Messi

Con tres goles del entrerriano Martín Ojeda, Olrando City amargó a Messi

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero

Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero

La provincia
Yanina Remedi: Cada vez hay más niños que están regulados por la pantalla

Yanina Remedi: "Cada vez hay más niños que están regulados por la pantalla"

Buscan regular el uso de monopatines eléctricos en la costa del Uruguay

Buscan regular el uso de monopatines eléctricos en la costa del Uruguay

Lavaderos de autos, un negocio atado a los vaivenes del clima y el bolsillo

Lavaderos de autos, un negocio atado a los vaivenes del clima y el bolsillo

Un pescador de Chajarí iba en una lancha que se dio vuelta en Goya

Un pescador de Chajarí iba en una lancha que se dio vuelta en Goya

Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

Dejanos tu comentario