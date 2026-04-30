En Entre Ríos la nueva normativa permite producir y compartir energía limpia, reduce costos y promueve inversión y desarrollo sostenible provincial.

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota.

La provincia de Entre Ríos dio un paso clave hacia una matriz energética más moderna, distribuida y sustentable con la reglamentación de la generación distribuida comunitaria y remota.

La medida, impulsada por la Secretaría de Energía mediante la resolución N° 120/26, amplía el acceso a energías renovables y permite que usuarios residenciales, comerciales e industriales generen, compartan y aprovechen energía limpia de forma colaborativa. La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial N° 10.933 de Energía Eléctrica Sostenible.

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Nuevo esquema energético para Entre Ríos

La normativa introduce figuras innovadoras como los usuarios generadores comunitarios, remotos y virtuales. Esto habilita que múltiples usuarios se asocien para producir energía renovable sin necesidad de contar con infraestructura propia en sus domicilios.

El esquema no solo democratiza el acceso a la generación energética, sino que también reduce costos, optimiza la infraestructura existente, genera economías de escala, mejora la eficiencia del sistema eléctrico y disminuye las emisiones, promoviendo la sostenibilidad.

La medida representa un avance concreto en la transformación de la matriz energética provincial, con la meta de alcanzar un 30 por ciento de participación de energías renovables hacia 2030.

Además, establece condiciones claras para la conexión, medición, facturación y distribución de créditos por la energía inyectada a la red, garantizando transparencia y previsibilidad para el desarrollo de proyectos.

Decisión política

El secretario de Energía, Jorge Tarchini, destacó la importancia del nuevo esquema: “Este modelo marca un antes y un después. Los usuarios dejan de ser solo consumidores para convertirse en protagonistas del sistema”.

También subrayó que la generación distribuida comunitaria y remota fortalece la diversificación de la matriz energética, promueve inversiones y genera desarrollo local.

La implementación abre nuevas posibilidades para usuarios residenciales, comercios, industrias, pymes y grandes demandas. A su vez, incorpora herramientas como la Generación Distribuida de Interés para la Red (GDIR), que reconoce económicamente los beneficios que estos sistemas aportan, como la reducción de pérdidas y el diferimiento de inversiones.

Con esta decisión, Entre Ríos se posiciona entre las jurisdicciones que avanzan hacia modelos energéticos más descentralizados, eficientes y sostenibles. En este contexto, la energía se consolida como un motor de desarrollo, inclusión y transformación productiva.