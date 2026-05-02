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Gualeguaychú: quieren poner en valor la quinta de Urquiza

El edificio, monumento histórico, está ubicado en el predio del Ejército, en Gualeguaychú. Es conocido como "la chacra del cura o quinta del General"

2 de mayo 2026 · 18:14hs
El edificio

El edificio, monumento histórico, está ubicado en el predio del Ejército, en Gualeguaychú. Es conocido como "la chacra del cura o quinta del General" 
El edificio

El edificio, monumento histórico, está ubicado en el predio del Ejército, en Gualeguaychú. Es conocido como "la chacra del cura o quinta del General" 
El edificio

El edificio, monumento histórico, está ubicado en el predio del Ejército, en Gualeguaychú. Es conocido como "la chacra del cura o quinta del General" 

El gobernador Rogelio Frigerio visitó en Gualeguaychú la histórica vivienda que perteneciera al general Justo José de Urquiza, ubicada en el predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 Dragones Coronel Zelaya, y anunció su puesta en valor y declaración como monumento histórico provincial.

La casa, conocida como la chacra del cura o quinta del General, forma parte de las postas vinculadas a la vida del caudillo entrerriano y representa un sitio de alto valor histórico para la provincia. Durante la recorrida, el mandatario remarcó la importancia de recuperar este espacio y transformarlo en un punto de interés cultural y turístico.

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Quinta de Urquiza Gualeguaychú Rogelio Frigerio (1)

"Fuimos a ver un monumento histórico que todavía no lo es, pero lo va a ser. Es una de las postas de Urquiza, donde hay claras referencias de que pasó muchos días y noches de su vida. Hoy es una dependencia con un gran nivel de abandono que pensamos poner en valor como corresponde", expresó Frigerio.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el municipio para su recuperación: "Vamos a lograr que sea un lugar visitado, para que no solo los estudiantes, sino todos los vecinos y turistas, tengan un sitio histórico en condiciones. Estamos en una de las ciudades turísticas más importantes de la provincia y vamos a poner este lugar en valor en los próximos meses".

Quinta de Urquiza Gualeguaychú Rogelio Frigerio (3)

De la actividad participaron el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

En este marco, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, agradeció el acompañamiento del gobernador y destacó la importancia de la iniciativa y señaló que "es un aporte muy valioso para nosotros, sobre todo por lo que representa Urquiza para los entrerrianos. Que haya tenido esta posta en Gualeguaychú le da un significado aún más cercano". En ese sentido, también remarcó que "es gratificante que desde la gobernación se haya tomado la decisión de restaurar este espacio y ponerlo en valor, incorporándolo al circuito de museos y visitas históricas de la provincia", como una forma de fortalecer la identidad y acercar la historia a vecinos y visitantes.

Quinta de Urquiza Gualeguaychú Rogelio Frigerio (2)

Valor histórico y arquitectónico

La residencia fue construida estratégicamente en el punto más alto de la ciudad, lo que permitía al general vigilar los alrededores desde su mirador. Su edificación se inició en 1848 y finalizó en 1852.

Considerada parte del legado arquitectónico del federalismo, la casa recibió en su momento a destacadas figuras políticas, diplomáticas y comerciales. Hoy, solo se conservan la vivienda principal y el aljibe como testimonio de su relevancia histórica.

Con esta iniciativa, el gobierno provincial busca preservar y revalorizar uno de los espacios emblemáticos vinculados a la historia entrerriana, fortaleciendo además el patrimonio cultural y el desarrollo turístico de la región.

Gualeguaychú quinta Justo José de Urquiza Patrimonio
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