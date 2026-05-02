Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril.

En abril, el mercado de hacienda en Entre Ríos registró una baja generalizada del 6,27% en los precios, tras un trimestre de firmeza . Según la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), esta caída responde a una corrección esperada dentro del ciclo ganadero. La plaza se reacomoda, influenciada por una oferta limitada y un consumo interno más cauteloso.

Entre Ríos: precios de la hacienda en descenso tras trimestre de aumentos

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En cuanto a los precios específicos de las distintas categorías de hacienda, las bajas fueron notorias en todas las categorías más relevantes. Los novillitos, por ejemplo, promediaron los $4.573,33, con una caída del 5,34% respecto al mes anterior, mientras que los novillos se ubicaron en un promedio de $4.026,86, con un retroceso más pronunciado del 8,03%. En la categoría de invernada, los terneros de 150/180 kg promediaron los $5.900,33, lo que representó una baja del 4,51%, mientras que los de 190/240 kg se cotizaron a $5.185,43, con una disminución del 8,79%. De forma similar, las terneras de 150/180 kg se vendieron a un precio promedio de $5.572,69, lo que implicó una caída del 6,94%, y las de 190/240 kg se ubicaron en $5.016,25, con una caída del 9,23%.

Las categorías de cría también reflejaron una tendencia a la baja. Las vacas, por ejemplo, sufrieron una disminución del 1,97%, alcanzando un promedio de $3.040,62. Las vacas con cría, por su parte, mostraron la mayor retracción del período, con una caída significativa del 13,38%, ubicándose en $890.595,29. También se observó una caída del 13,84% en las vaquillas, que promediaron los $4.175,33. En cuanto a las vacas conserva, se destacó como la única categoría que registró una suba, aunque moderada, del 3,72%, alcanzando un promedio de $2.310,00. Por otro lado, las vacas de invernada no presentaron datos comparativos y se cotizaron en $2.538,00. Los toros, finalmente, experimentaron una leve baja del 0,65%, con un precio promedio de $3.069,00.

FARER subraya que esta corrección en los precios no debe interpretarse como un deterioro estructural del mercado, sino más bien como un reajuste lógico tras varios meses de firmeza. La menor presión de la demanda, en especial por parte del consumo doméstico, junto con una mayor selectividad en las operaciones comerciales, son los factores principales que explican esta desaceleración en los precios. Esta corrección es vista como parte del ciclo normal del mercado ganadero, en el que después de un período de fuertes aumentos, suele llegar una fase de ajuste en la que los precios se estabilizan en niveles más sostenibles.

En conclusión, el mes de abril dejó como saldo una baja generalizada en los precios de la hacienda en Entre Ríos, un fenómeno esperado que podría dar paso a una etapa de mayor estabilidad en los próximos meses. Esta fase de ajuste de precios dependerá de la evolución de las variables de oferta y demanda, las cuales siguen siendo inciertas, en un contexto económico más amplio que atraviesa el sector ganadero. A pesar de este ajuste, los operadores del mercado ganadero parecen ser optimistas respecto a la posibilidad de alcanzar un equilibrio más duradero a medida que el mercado se acomoda a las nuevas condiciones de oferta y demanda.

Cabe destacar que la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) es la principal entidad gremial del ámbito agropecuario en la provincia. Esta organización representa a diversas asociaciones rurales de localidades como Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Nogoyá, Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC). Farer está vinculada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que agrupa a 15 Federaciones rurales a nivel nacional. Esta red de organizaciones juega un papel clave en la representación y defensa de los intereses del sector ganadero en la región, siendo testigo directo de los cambios y fluctuaciones del mercado.