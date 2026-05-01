Entre Ríos convoca a profesionales que deseen formarse en el sistema público provincial a preinscribirse en el concurso de residencias en salud 2026-2027.

En Entre Ríos se abrieron las preinscripciones paraa concursar por las residencias en Salud.

Del 1 al 15 de mayo, Entre Ríos convoca a profesionales que deseen formarse en el sistema público provincial a preinscribirse en el concurso de residencias en salud 2026-2027, tanto con perfiles médicos, como de áreas afines que participan de los equipos de salud.

La coordinadora de Residencias, Daniela Bello, precisó que éstas constituyen uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento, fortalecimiento y desarrollo del sistema público de salud. “Mucho más que una instancia de formación profesional, representan el espacio donde se forjan especialistas altamente capacitados que garantizan la atención sanitaria presente y futura de la comunidad”, graficó.

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Por otra parte, Bello indicó que en hospitales y centros de salud públicos, los residentes cumplen un rol esencial: “Atienden pacientes, acompañan guardias y servicios críticos; y participan activamente en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de miles de personas; por lo tanto, su labor cotidiana no solo contribuye al funcionamiento operativo del sistema, sino que además asegura la renovación constante del recurso humano especializado, imprescindible para responder a las crecientes demandas sanitarias”.

En este sentido, la funcionaria remarcó que, como herramienta estratégica para consolidar sistemas de salud más sólidos, eficientes y preparados para el futuro, “las residencias garantizan formación de excelencia y construyen una medicina pública más sólida, inclusiva y preparada para los desafíos de cada época”.

Los interesados pueden consultar las especialidades a concursar, las sedes, los requisitos y la documentación a presentar en la página web del Ministerio de Salud de Entre Ríos, en la siguiente dirección: https://portal.entrerios.gov.ar/salud/pf/residenciasmedicas/11311. Asimismo, la preinscripción se realiza a través del enlace: http://entrerios.gov.ar/salud/residencias.

Más datos

Desde la Coordinación de Residencias Médicas del Ministerio de Salud de Entre Ríos se precisó el cronograma previsto para este año.

La preinscripción online se encontrará habilitada del 1 al 15 de mayo; mientras que la corrección de carpetas con la documentación presentada se llevará a cabo del 18 al 28 de este mes. El examen provincial se llevará a cabo el 7 de julio, en el Campus Universitario de Uader, en Paraná. Por su parte, del 20 al 31 de julio se realizarán las entrevistas y adjudicación.

El orden de mérito definitivo se publicará el 7 de agosto; con fecha de firma de contrato a confirmar. El ingreso a la Residencia está previsto para el 1 de septiembre. Y el concurso para ingresar al sistema de residencias en salud será de antecedentes y oposición.

Para consultas, los interesados podrán escribir al correo electrónico [email protected] o comunicarse por vía telefónica a las líneas 0343 4209631 / 4219052, en el horario de 8 a 12.