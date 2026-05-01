Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Un accidente se registró en la intersección de ruta 4 y la Autovía 14, donde colisionaron dos automóviles y un camión. El siniestro fue causado por un caballo.

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en las últimas horas en el cruce de la ruta provincial 4 y la Autovía 14, uno de los puntos más transitados de la provincia de Entre Ríosa. Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a dos vehículos particulares y un camión de gran porte.

De acuerdo a los datos preliminares, la secuencia se habría iniciado cuando uno de los rodados impacto sobre un equino que cruzaba por la zona. Esta situación derivó en una colisión de consideración que terminó afectando a los tres vehículos.

Impacto con vuelco en la Autovía 14

En el hecho se vieron involucrados una Volkswagen Surán, una Fiat Toro y un camión Volvo que transportaba postes de madera. Como consecuencia del impacto, el cargamento del transporte de carga quedó desparramado sobre la cinta asfáltica, generando serias dificultades para la circulación vehicular.

Debido al impacto, fueron trasladados al Hospital Masvernat un hombre de 34 años de edad de la localidad de Feliciano -conductor de la Surán-. En tanto que el resto de las personas no mostraron lesiones de consideración.

A partir de esto es que se desplegó un importante operativo en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.