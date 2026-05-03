Buscan regular el uso de monopatines eléctricos en la costa del Uruguay

Gualeguaychú y Villa Elisa marcaron pautas sobre el uso de monopatines eléctricos en el área urbana. En Concordia impulsarán un proyecto de convivencia.

Se busca regularizar el uso de los dispositivos, ya que se incrementa su uso en la provincia.

Esta semana se conoció que una nueva localidad de la costa del río Uruguay tomó medidas en función de la implementación de los monopatines eléctricos que se van transformando en una postal cotidiana de cada ciudad.

Villa Elisa dio un paso hacia la regulación de estos dispositivos. La iniciativa surge, según se desprende del texto aprobado, ante la “incorporación creciente de nuevos medios de transporte” y la necesidad de fijar reglas claras que garanticen la convivencia en la vía pública. La normativa reconoce a estos vehículos como una alternativa “sustentable y de bajo impacto ambiental”, pero advierte que su uso –muchas veces recreativo y con presencia de menores– requiere regulación para evitar riesgos.

Entre los aspectos centrales de la norma se destaca que “se permitirá la circulación en monopatines en la vía pública a personas mayores de 16 años, sin acompañantes, por ciclovías y bicisendas”. En tanto que la normativa también alcanza a las calles donde no existen ciclovías, “deberán transitar sobre mano derecha. Se prohíbe circular por los paseos de las avenidas principales y veredas destinadas al tránsito peatonal”.

En cuanto a la velocidad, la ordenanza fija un tope de 25 kilómetros por hora para la circulación en la vía pública. Asimismo, prohíbe transportar acompañantes en los dispositivos de movilidad personal, salvo en aquellos diseñados específicamente con más de una plaza.

La regulación en Gualeguaychú

Se trata de la segunda localidad que puso de manifiesto una normativa de convivencia ante la gran demanda que se ven en suelo entrerriano. La primera localidad que hizo punta en este sentido fue Gualeguaychú.

La localidad del sur entrerriano determinó que “la norma autoriza su uso en los mismos espacios que las bicicletas, incluyendo bicisendas, ciclocarriles y ciclovías”. Al mismo tiempo destaca que la autoridad de aplicación podrá imponer restricciones por seguridad.

Además, se establecieron requisitos tanto para el rodado como para sus conductores. Entre ellos se destaca que deberán contar con “base de apoyo, timbre, luces delanteras (blanca) y trasera (roja), reflectivos, frenos eficaces, además tener una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y una homologación según normas nacionales/internacionales”.

También en cuanto al uso del rodado se especifica que la edad mínima podrá será de 16 años, con uso obligatorio de casco homologado, único ocupante y la prohibición bajo efectos del alcohol (con controles), como de un seguro de responsabilidad civil obligatorio.

En el caso de Gualeguaychú, la ordenanza también destaca que estará sujeta a posibles multas ante el incumplimiento de la norma. Las sanciones (multas de 250 a 500 días-multa) se incluyen circular sin casco, sin luces, exceder 30 kilómetros por hora, transportar pasajeros, por lugares no autorizados, conducción a cargo de menor de 16 años (más retención del vehículo), no respetar señales o sujetarse a otro vehículo.

El proyecto en Concordia

Por su parte, en Concordia también está en vías de desarrollo una ordenanza que buscará darle un marco regulatorio al uso de estos dispositivos, que cada vez se ven más en la ciudad. Cabe destacar que la Capital del Citrus cuenta con un programa de ciclovías, que fue inaugurado por la gestión del entonces intendente Enrique Cresto.

El proyecto, impulsado por la edil del oficialismo Silvina Ovelar, apuntará a incorporar aspectos claves como el uso obligatorio del casco, la contratación de un seguro obligatorio, y la definición de zonas permitidas de circulación.

Cabe destacar que hace aproximadamente tres años el concejal Pablo Bovino también había puesto de manifiesto sobre esta regulación de una moda que recién era incipiente. Este proyecto está en una etapa de elaboración y se busca realizar un trabajo en conjunto con el área de la Dirección de Tránsito y del Ejecutivo municipal para determinar los aspectos centrales de la normativa.

En definitiva, se trata de una nueva modalidad, el crecimiento de estos vehículos hizo necesario fijar derechos y obligaciones para su uso no solo en Entre Ríos, sino que muchas localidades del país debieron arbitrar su llegada a la contienda urbana. Entre los aspectos centrales en todo el territorio nacional se percibe la modalidad de circulación, como los límites de velocidad y ahora se pretende que cuenten con un seguro que brinde cobertura ante posibles siniestros viales.