Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Ocurrió el viernes en el ingreso a Federación. Gracias al can detector de narcóticos se confirmó que llevaban cocaína. Hay un detenido

Un operativo desarrollado durane la noche del viernes en el ingreso a Federación detuvo la marcha de un vehículo marca Renault Logan con cinco ocupantes. Según el parte policial, los ocupantes desde un principio mostraron estado de nerviosismo y al continuar con el control el personal policial observaron un envoltorio de dudosa procedencia en el interior del rodado.

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Esto lleva a poner en conocimiento a las autoridades judiciales. Mediante oficio correspondiente ordenan la requisa vehicular y personal de los ocupantes del rodado de referencia.

Estupefacientes

En primera instancia se pasa el can detector de narcóticos Román marcó la presencia de material estupefaciente en el interior del rodado. Así, se procedió al secuestro de dos envoltorios de cocaína y un teléfono celular. También se secuestró el vehículo en el cual se trasladaban. Un hombre mayor de edad quedó detenido.