Uno Entre Rios | Policiales | Federación

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Ocurrió el viernes en el ingreso a Federación. Gracias al can detector de narcóticos se confirmó que llevaban cocaína. Hay un detenido

2 de mayo 2026 · 12:44hs
Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Un operativo desarrollado durane la noche del viernes en el ingreso a Federación detuvo la marcha de un vehículo marca Renault Logan con cinco ocupantes. Según el parte policial, los ocupantes desde un principio mostraron estado de nerviosismo y al continuar con el control el personal policial observaron un envoltorio de dudosa procedencia en el interior del rodado.

Federación cocaina
Federaci&oacute;n: llevaban coca&iacute;na y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Renovación de autoridades en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación.

Renovación de autoridades en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación

villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjon

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Esto lleva a poner en conocimiento a las autoridades judiciales. Mediante oficio correspondiente ordenan la requisa vehicular y personal de los ocupantes del rodado de referencia.

Estupefacientes

En primera instancia se pasa el can detector de narcóticos Román marcó la presencia de material estupefaciente en el interior del rodado. Así, se procedió al secuestro de dos envoltorios de cocaína y un teléfono celular. También se secuestró el vehículo en el cual se trasladaban. Un hombre mayor de edad quedó detenido.

Federación cocaína detenido control
Noticias relacionadas
Un fuerte accidente se registró este viernes en la Autovía 14. 

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado.

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Zunino quedó en el centro de una denuncia de un grupo de policías.

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Una mujer de 47 años, falleció en la madrugada de este viernes tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas provinciales 11 y 12.

Una mujer falleció tras ser arrollada por un camión en la intersección de rutas 11 y 12

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Ultimo Momento
Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya hizo 15 visitas oficiales desde 2023

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya hizo 15 visitas oficiales desde 2023

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Policiales
Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Ovación
El femenino de Capibá RC se prepara para volver

El femenino de Capibá RC se prepara para volver

Estudiantes quiere sostenerse en la pelea y Rowing busca despegar

Estudiantes quiere sostenerse en la pelea y Rowing busca despegar

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

La provincia
Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Rafael Cavagna defendió el proyecto para restringir celulares en escuelas entrerrianas

Rafael Cavagna defendió el proyecto para restringir celulares en escuelas entrerrianas

Preocupación en el sector turístico por la fuerte caída en la actividad

Preocupación en el sector turístico por la fuerte caída en la actividad

Merendero Santa Rita, una red de solidaridad que crece frente a la necesidad

Merendero Santa Rita, una red de solidaridad que crece frente a la necesidad

Dejanos tu comentario