El horóscopo para este domingo 3 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio.

Horóscopo del viernes 1 de mayo de 2026

El horóscopo para este sábado 2 de mayo de 2026

Salud: Deberás resolver problemas de salud crónicos principalmente de dientes, huesos o piel. No dejes pasar el tiempo, hazlo ahora, previene.

Amor: Problemas con alguien de la familia. Si intentan frenar tu espíritu libre, probablemente se encuentren con una resistencia feroz.

Dinero: Te espera una semana tranquila en tu trabajo o escuela y muchas de las cosas que no te laten comenzarán a resolverse.

Tauro

La mayoría de los inconvenientes que se te están presentando logran que tus defensas se encuentren bajas. Enfermedad en puerta.

Salud: Problemas digestivos, debidos al estrés y nervios. Cuida tu alimentación. Disfruta del contacto con la naturaleza o escuchando música suave.

Amor: Buenos augurios para quienes se casen o se pongan de novios. Es un momento favorable para concretar compromisos futuros.

Dinero: Sacarás adelante proyectos que se te presenten o exámenes o trabajos que tengas que entregar a corto o mediano plazo.

Géminis

Si estás pensando en independizarte es un buen momento para hacerlo, ya que las cosas en tu familia no estarán bien.

Salud: Ten cuidado de no cambiar de planes con mucha frecuencia, vas ensayando siempre una nueva dirección y así nunca llegarás a la meta.

Amor: Hay muchas personas que puedes conocer. Toma el control de tus encuentros y sé el líder de las conversaciones.

Dinero: Posibles invitaciones a fiestas y viajes. Allí, podrás recibir una sugerencia confidencial acerca de un asunto monetario.

Cáncer

Después de que arrojes un proyectil verbal, alguien que estaba volviéndote loco se silenciará. Igualmente, medita antes de actuar.

Salud: Si tenías planeado para estos días alguna inversión, será mejor que empieces a limpiar el organismo de tanta onda negativa.

Amor: Estás un poco frío y distante y no sabes lo que te pasa, pero los demás te notan muy raro. Necesitas salir un poco de la rutina.

Dinero: Es un día para obtener beneficios y vencer dificultades. Si tenías una decisión demorada, es el momento de tomarla.

Leo

Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.

Salud: Estás alimentándote mal, por eso los problemas gástricos que tienes. Evita hoy salsas fuertes, fritos o comidas pesadas.

Amor: Si tu pareja no pasa por el mejor momento, evita el aislamiento, lo mejor será compartir actividades grupales y relajarse.

Dinero: Aumentará tu prestigio y te depararán buenas ganancias futuras. Tu profesionalismo se nota y será muy bien valorado.

Virgo

Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano.

Salud: Sé más cuidadoso con la dieta y el cuidado por tu cuerpo que llevas. Recuerda que es el medio necesario para alcanzar tus objetivos.

Amor: Tendrás noticias de un amor que te ha dejado hace tiempo. Esto sacará a la luz viejos sentimientos que creías olvidados.

Dinero: Te sentirás agobiado por las presiones laborales de hoy. Con mucho trabajo y esfuerzo lograrás superarlas exitosamente.

Libra

Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.

Salud: Que no te importen las opiniones de los demás y menos si vienen de gente que no es de tu círculo íntimo. No escuches necedades.

Amor: Tu vida sentimental será muy intensa tanto en lo emocional como en lo sexual. Disfruta a pleno este momento.

Dinero: Si tienes la posibilidad de cambiar de trabajo no dudes en hacerlo, pero debes tener cuidado, ya que es una decisión importante.

Escorpio

Una lluvia de buenas noticias inundará tu día. Después de la tormenta siempre viene la calma, disfruta este momento.

Salud: Serás el protagonista de un comentario que te dejará bien parado ante tus superiores y compañeros de trabajo. Aprovecha tu momento.

Amor: La pareja marcha a paso firme y constante. Cuando menos lo imagines estarán planificando proyectos a largo plazo.

Dinero: Tus proyectos avanzan lentamente pero paso a paso. No trates de acelerar los tiempos, deja que sigan su cauce normal.

Horóscopo

Sagitario

Podrás realizar lo que habías previsto de manera sencilla. Hoy te sientes especialmente preparado para satisfacer tu curiosidad.

Salud: Si alguien de tu familia tiene un problema no dudes en ayudar. No olvides que te han ayudado a ti en otras oportunidades. Colabora.

Amor: Favorecido, sobre todo si estás solo. Posibilidad de hacer conquistas con mucha facilidad, lo que alimentará tu extraversión.

Dinero: Quizá estés en un momento excelente para tener una mayor actividad creativa que mejore tus ingresos económicos.

Capricornio

Tendrás que tener cuidado a la hora de confiar en las nuevas amistades para no arriesgarte a tener malas sorpresas.

Salud: Acidez estomacal o trastornos digestivos. Deberás cuidar tu dieta y proponerte una alimentación sana. Cuida la calidad y también la cantidad.

Amor: Tú y tu pareja podrían tener opciones diferentes sobre un asunto financiero. Eso no debe impedirles pasar momentos juntos.

Dinero: Ingresos abundantes, llevarás a un plano concreto muchas de tus iniciativas. No pierdas tiempo y usa tu inteligencia.

Acuario

Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder.

Salud: Es tiempo de dejar el desorden y las ideas confusas y pasar a un orden signado por las mejores realizaciones.

Amor: Vas a estar romántico, sensual y muy positivo para conquistar por cualquier lugar que pases. ¡Aprovéchalo!

Dinero: Un feliz aporte del sexo opuesto podría inducir acertadamente a la compra de propiedades o automotores. Préstale atención.

Piscis

Estás en condiciones de elegir y decir NO sin culpa, tendrás una visión amplia y posibilidades de expandir tus horizontes.

Salud: Situaciones de ansiedad. Te conviene practicar un ejercicio físico moderado o algún deporte, será suficiente para disfrutar de la vida otra vez.

Amor: Preocúpate por estabilizarte, favorecerá tus relaciones. Si estás soltero, posibilidades de empezar una relación estable.

Dinero: Los acontecimientos avanzan con rapidez y serán normales los cambios, que prosperes y que los asuntos sean beneficiosos.