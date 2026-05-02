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Con tres goles del entrerriano Martín Ojeda, Olrando City amargó a Messi

Inter Miami ganaba 3-0, pero Orlando City se lo dio vuelta. El oriundo de Gualeguaychú, Martín Ojeda, fue clave para la levantada de su equipo.

2 de mayo 2026 · 22:45hs
Martín Ojeda anotó tres goles para darle vuelta el marcador ante el Inter Miami de Messi.

Orlando City

Martín Ojeda anotó tres goles para darle vuelta el marcador ante el Inter Miami de Messi.
El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando.

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Por una nueva fecha de la Major League Soccer, Inter Miami ganaban por 3-0 de local ante Orlando City con gol y asistencia de Lionel Messi en una nueva edición del Clásico del Sol, pero se lo dieron vuelta con un hat-trick del entrerriano Martín Ojeda y otro tanto de Spicer en el final.

El elenco del crack argentino, que cumplió 100 partidos con la casaca de Las Garzas, intentaba aprovechar su buen momento para quedarse con el clásico y treparse a lo más alto de la Conferencia Este. Pero el oriundo de Gualeguaychú Martín Ojeda tenía otros planes.

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El local se puso 3-0 arriba en el primer tiempo con los tantos de Ian Fray, Segovia y el propio Messi, aunque Orlando City lo remontó con los tres goles del entrerriano (el tercero de penal) y el de Spicer sobre el final del partido, cuando ya se cumplía tiempo de descuento.

Ojeda, que comenzó su carrera como futbolista en Ferro, ya lleva cuatro temporadas en el equipo de Estados Unidos y es uno de los referentes del plantel.

Martín Ojeda Lionel Messi Orlando City
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