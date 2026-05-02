En Santiago del Estero se jugó el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura. Boca derrotó 2 a 1 a Central Córdoba, en el duelo de la jornada que había quedado pendiente por el paro que realizaron los equipos de la AFA.
Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero
Boca derrotó por 2 a 1 Central Córdoba por la novena fecha. El Xeneize quedó en lo más alto de la Zona A.
2 de mayo 2026 · 16:16hs
Sobre el final del primer tiempo, Alan Velasco, a los 42 minutos, y Milton Giménez, a los 45, marcaron los goles del equipo Azul y Oro. A los 10 minutos del segundo tiempo, Michael Santos descontó para el conjunto local.
Pese a esto, el equipo de Claudio Úbeda conservó la ventaja y quedó en lo más alto de la Zona A, pero puede ser superado por Estudiantes.
El Xeneize, que ya estaba clasificado a los playoffs, paró un equipo alternativo en el estadio Único Madre de Ciudades. El Ferroviario, por su parte, no tenía chances de acceder a la lucha por el título.