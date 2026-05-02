Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero

Boca derrotó por 2 a 1 Central Córdoba por la novena fecha. El Xeneize quedó en lo más alto de la Zona A.

En Santiago del Estero se jugó el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura. Boca derrotó 2 a 1 a Central Córdoba, en el duelo de la jornada que había quedado pendiente por el paro que realizaron los equipos de la AFA.

Sobre el final del primer tiempo, Alan Velasco, a los 42 minutos, y Milton Giménez, a los 45, marcaron los goles del equipo Azul y Oro. A los 10 minutos del segundo tiempo, Michael Santos descontó para el conjunto local.

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En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

Pese a esto, el equipo de Claudio Úbeda conservó la ventaja y quedó en lo más alto de la Zona A, pero puede ser superado por Estudiantes.

El Xeneize, que ya estaba clasificado a los playoffs, paró un equipo alternativo en el estadio Único Madre de Ciudades. El Ferroviario, por su parte, no tenía chances de acceder a la lucha por el título.