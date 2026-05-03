Lavaderos de autos, un negocio atado a los vaivenes del clima y el bolsillo

Por la crisis, para muchos llevar a lavar el vehículo pasó a ser un gasto que se evalúa. Y hoy los trapitos son competencia desleal de los lavaderos de autos

Por estos días, lavar el auto dejó de ser un hábito regular para muchos paranaenses y pasó a ser un gasto que se evalúa. La escena se repite en distintos puntos de la ciudad: menos movimiento, más horas ociosas y una demanda que no logra sostenerse. La situación actual de los lavaderos de autos combina factores económicos, climáticos y hasta regulatorios, que configuran un panorama complejo para el sector.

Nahuel, trabajador de un estacionamiento y lavadero ubicado sobre calle Alem, lo describió con claridad: “Abril fue muy flojo. Ya desde principios del mes pasado se notó una disminución importante en la cantidad de lavados”.

La caída no responde a una sola causa. Por un lado, mencionó las lluvias reiteradas, que desalientan a los clientes a llevar a lavar su vehículo: “Nadie lava el auto si sabe que al otro día se ensucia”, confirmó. Pero también puso el foco en un dato más estructural: hay menos circulación en la ciudad. “El tránsito está mucho más tranquilo. Salvo en los horarios de ingreso y salida de las escuelas, no hay tanto movimiento. Se escucha menos ruido de autos, eso es muy evidente”, observó.

lavadero de autos trabajo invierno frío 2.jpg Foto UNO/Alan Barbosa

En ese contexto, cambia incluso el uso del servicio: muchos clientes ya no llegan para lavar el vehículo, sino sólo para dejarlo en el estacionamiento. “Vienen, lo dejan media hora, hacen un trámite y se van. La demanda hoy es más por hora de estacionamiento que por lavado”, explicó.

La magnitud de la caída se vuelve más clara al mirar los números. “Antes podíamos hacer hasta 28 autos en una mañana. Ahora estamos en 8, 10 o 12 como mucho”, señaló Nahuel.

De cara a lo que resta del año, las expectativas están puestas en el descenso de la temperatura. Contrario a lo que podría pensarse, el invierno suele ser una temporada de alta demanda para ellos. “Por el tema del frío y demás, la gente no se quiere mojar” lavando el auto por su cuenta, y es allí cuando deciden delegar la tarea en los profesionales.

Por ahora, en el estacionamiento de calle Alem, Nahuel y sus compañeros aguardan que el movimiento vehicular recupere su ritmo habitual, en un contexto donde mantener el auto limpio ha pasado de ser un hábito frecuente a un lujo que muchos postergan.

Precios actuales

Sin embargo, el precio no parece ser el principal obstáculo. Actualmente, un lavado completo –interior y exterior, con aspirado y limpieza integral– ronda los 20.000 pesos. “No es caro, incluso ofrecemos estacionamiento gratis durante el día si lavás el auto”, agregó.

El valor de este servicio, además, se mantiene estable desde hace varios meses, a pesar de que los insumos han registrado aumentos leves de manera periódica.

El servicio, según detalló el joven, incluye una limpieza profunda del vehículo: aspirado, marcos de puertas, interior completo y terminaciones que dejan el vehículo “listo para salir a pasear”. Aun así, la frecuencia con la que los clientes recurren a este cuidado ha disminuido.

Lavadero Los lavaderos de autos registran una caída en la actividad

Competencia desleal para los lavaderos de autos

Desde otra perspectiva, Santiago, propietario de un lavadero sobre calle Colón al 300, con 26 años en el rubro, coincidió en que la demanda cayó, pero aportó un elemento adicional que, a su entender, es determinante: la competencia informal. “Puede haber una baja del 25%, más o menos, pero no es sólo por la economía. El gran problema son los ‘trapitos’”, afirmó. Y no dudó en calificar la situación como “competencia desleal”.

Según explicó, los lavaderos formales deben cumplir con una serie de exigencias, tales como habilitaciones municipales, medidas de seguridad, infraestructura específica como fosas decantadoras, seguros, pago de tasas e impuestos que, en su caso, rondan los 150.000 pesos mensuales. “A quienes estamos en regla nos piden de todo: medidor de agua, luces de emergencia, matafuegos, condiciones para bomberos. Y está bien, pero el problema es que al que lava en la calle no le exigen nada”, cuestionó.

La proliferación de personas que ofrecen lavar autos en la vía pública, ya sea en plazas, veredas o incluso domicilios particulares, afecta directamente al sector formal. “Están en todos lados. Lavan en la calle, en el Parque, en una plaza, donde sea. Y claro, es más barato, pero no es el mismo servicio”, remarcó.

En ese sentido, Santiago destacó la diferencia en la calidad del trabajo. Aunque muchos clientes optan por un lavado exterior más económico, que sale alrededor de 14.000 pesos, aclaró que incluso ese servicio incluye detalles que no se realizan en la calle: limpieza de bordes de puertas, vidrios por dentro y alfombras.

El lavado completo, en cambio, suma aspirado, tratamiento de interiores y una limpieza más profunda, y hoy cuesta 20.000 pesos.

Lavadero

El clima también juega su partido y termina condicionando la demanda en el rubro. De la misma forma que lo había manifestado Nahuel, Santiago coincidió en que los períodos de lluvias prolongadas generan caídas abruptas en la actividad. “Es un oficio en el que se depende mucho de cómo está el tiempo. Si está seco, trabajás bien. Si llueve, se paraliza todo”, resumió.

Cambio de hábitos

Pero hay otro factor menos visible: el cambio en los hábitos. Si antes el lavado podía ser semanal o quincenal, hoy se estira en el tiempo. “Para mantener el auto en condiciones, lo ideal sería al menos una vez al mes”, sugirió el propietario del lavadero de calle Colón, apelando a una comparación cotidiana: “Es como la casa, la ropa o las sábanas. Hay que limpiarlo con cierta frecuencia”, sostuvo.

La referencia no es casual. En un contexto donde muchos ajustan gastos, el cuidado del vehículo entra en una escala de prioridades que varía según el poder adquisitivo. “Hay clientes a los que no les mueve un pelo, cambian el auto cada tres años y lo lavan siempre. Y hay otros a los que el contexto los obliga a priorizar el gasto y cuidar más el mango, y lavar el auto no es una necesidad urgente. Y otros directamente ya dejaron de venir”, señaló.

lavadero de autos trabajo invierno frío 3.jpg Foto UNO/Alan Barbosa

Mientras tanto, los costos siguen su curso. Si bien los insumos no representan el mayor gasto, sino que “lo más caro son los empleados”, según aclaró Santiago, el precio del servicio debería acompañar otras variables. De hecho, mencionó una referencia histórica: “Hace más de 30 años que el lavado equivale a 10 litros de nafta premium”, precisó. Bajo esa lógica, el precio actual incluso estaría por debajo de ese parámetro.

Así, entre lluvias, menor circulación, bolsillos ajustados y una competencia que crece sin regulación, los lavaderos de autos atraviesan un momento de incertidumbre. Y el desafío no es sólo sostener el nivel de trabajo, sino también revalorizar un servicio que, aunque no urgente, forma parte del cuidado cotidiano.

Por ahora, el panorama es claro: hay menos autos en fila, más tiempo de espera y un rubro que, como tantos otros, refleja en su actividad diaria el pulso de la economía real.