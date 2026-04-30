Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Operativo antidrogas en Victoria desbarató un punto de venta, con secuestro de drogas y detención de tres personas vinculadas al microtráfico.

Operativo antidrogas en Victoria desbarató un punto de venta, con secuestro de drogas y detención de tres personas vinculadas al microtráfico.

Un fuerte operativo antidrogas sacudió la ciudad de Victoria este miércoles, cuando efectivos de Drogas Peligrosas Victoria irrumpieron en un domicilio señalado como punto activo de comercialización de estupefacientes. El procedimiento fue en una vivienda de Viamonte y Cortada La Virgen en el Quinto Cuartel.

En el lugar, se secuestraron tres teléfonos celulares, diferentes envoltorios conteniendo dosis de cocaína y marihuana, además de recortes plásticos para su preparación y otros paquetes con sustancias prohibidas. Además, se detuvo a un hombre de 47 años y dos mujeres, una de 38 y otra de 66 años, madre e hija entre sí, pareja y suegra respecto al detenido.

Victoria allanamiento

Microtráfico

El procedimiento, ordenado por la Justicia local en el marco de una causa por microtráfico, dejó al descubierto un escenario claro de fraccionamiento y distribución; envoltorios de cocaína listos para la venta, marihuana en distintas presentaciones, plantas de cannabis y elementos utilizados para la preparación de las dosis.

Detenidos Victoria narcomenudeo

Durante varias horas de trabajo, personal especializado junto al Grupo Especial logró asegurar el lugar y avanzar con el secuestro de droga, teléfonos celulares y otros elementos clave para la investigación.

narcomenudeo Victoria

"El resultado fue contundente, tres personas detenidas e incomunicadas y otras identificadas, todas vinculadas a la causa que ahora continúa bajo la órbita judicial. Este nuevo golpe al microtráfico pone en evidencia el trabajo sostenido de la División Drogas Peligrosas en la detección y desarticulación de puntos de venta, reafirmando la lucha frontal contra el narcotráfico en la región", destacaron desde la fuerza.