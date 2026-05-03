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Racing y Huracán van por la clasificación a octavos de final

Racing y Huracán jugarán desde las 16 en Avellaneda, por la novena fecha. Tigre y Sarmiento de Junín también pueden entrar a los playoffs.

3 de mayo 2026 · 09:37hs
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Pese al muy mal año que viene teniendo, Racing todavía tiene chances de pelear por el título.

La derrota del sábado de Barracas Central ante Banfield le dio a Racing otra chance de clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura. Para ello, deberá al menos empatar por la novena fecha este domingo, cuando desde las 16 reciba a Huracán, que también busca la clasificación.

La Academia está noveno con 20 puntos en la Zona B, uno menos que el Globo (séptimo) y que el Guapo (octavo, último que estaría entrando a los playoffs). En caso de sumar una unidad quedará mejor posicionado que Barracas Central, ya que tiene de diferencia de gol +2 contra 0 del otro equipo.

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Los otros equipos con chances de acceder al pelotón de elencos que continuarán luchando por el título son Tigre y Sarmiento de Junín, que tienen 19 puntos (el Matador +3 y el Verde -3).

El elenco de Victoria jugará desde las 16 como visitante ante Rosario Central y, además de ganar, necesita de un empate en Avellaneda o un triunfo de Huracán para meterse por la ventana a los playoffs.

Por su parte, el cuadro juninense, visitará a la misma hora al ya clasificado Belgrano de Córdoba. Si bien es más difícil, por la diferencia de gol, el Kiwi todavía tiene chances de acceder a la siguiente instancia: debe ganar y esperar que no ganen ni Tigre ni Racing para continuar en carrera

El otro partido de las 16 los tendrá a dos equipos que ya están en la próxima instancia: Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Argentinos Juniors. El Lobo intentará escalar en la tabla ante el Bicho, que podría quedar segundo en la Zona B si gana y River no hace lo propio.

En el duelo que abrirá la jornada de domingo, desde las 13.30 Aldosivi recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. El Tiburón es el único equipo que no ha ganado en el campeonato, mientras que la Lepra es el mejor equipo de la fase regular.

Racing Huracán Torneo Apertura Fútbol
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