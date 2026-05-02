Entre Ríos: de 3,7% a 5,8%, la evolución del desempleo en los últimos cinco años

El análisis de la DGEC sobre el cierre anual 2021-2025 revela una recuperación postpandemia, un pico en 2023, pero un reciente deterioro del empleo en Entre Ríos.

El mercado de trabajo en la provincia de Entre Ríos atravesó entre 2021 y 2025 un proceso de transformación que refleja con claridad los efectos de la pospandemia , la recuperación económica y las tensiones más recientes del contexto macroeconómico.

Los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, construidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares , permiten analizar con precisión la evolución de los principales indicadores laborales en los aglomerados urbanos de Gran Paraná y Concordia, que constituyen la base estadística del mercado de trabajo provincial.

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El cuarto trimestre de 2021 marcó el inicio de una etapa de recuperación tras la profunda caída registrada durante 2020. En el total de aglomerados urbanos del país, la tasa de actividad alcanzó el 46,9% y la tasa de empleo el 43,6%, con una desocupación del 7,0% y una subocupación del 12,1%. En el aglomerado Gran Paraná, los indicadores mostraron niveles algo más moderados: la actividad se ubicó en 43,1%, el empleo en 40,5%, la desocupación en 6,1% y la subocupación en 8,0%. Estos valores evidenciaban una recuperación en curso, con un mercado laboral que comenzaba a absorber nuevamente mano de obra, aunque todavía condicionado por los efectos de la crisis sanitaria.

Durante 2022, la mejora se consolidó y se profundizó. En el cuarto trimestre, la tasa de actividad a nivel nacional se elevó a 47,6% y el empleo a 44,6%, mientras que la desocupación descendió a 6,3% y la subocupación a 10,9%. Este comportamiento mostró una mayor participación de la población en el mercado laboral y una expansión de la demanda de trabajo. En el Gran Paraná, el empleo alcanzó el 40,8% y la desocupación cayó a 4,2%, configurando uno de los niveles más bajos del período reciente. Sin embargo, este avance estuvo acompañado por un aumento significativo de la subocupación, que llegó al 15,2%, lo que puso de manifiesto que una parte relevante del empleo generado presentaba limitaciones en términos de horas trabajadas o ingresos.

El año 2023 representó el punto más alto del ciclo de recuperación del mercado laboral. En el cuarto trimestre, la tasa de actividad nacional alcanzó el 48,6% y la tasa de empleo el 45,8%, mientras que la desocupación descendió al 5,7%, el nivel más bajo de toda la serie analizada, con una subocupación del 10,5%. Este escenario reflejó un mercado laboral dinámico, con alta participación y fuerte generación de empleo. En el aglomerado Gran Paraná, la desocupación se redujo aún más hasta el 3,7% y el empleo se ubicó en 43,3%, consolidando un contexto de elevada inserción laboral. No obstante, la subocupación se mantuvo en torno al 10,9%, lo que evidenció la persistencia de formas de empleo de menor calidad aun en el mejor momento del ciclo.

A partir de 2024 comenzaron a manifestarse señales de desaceleración. En el cuarto trimestre, la tasa de actividad a nivel nacional se ubicó en 48,8% y el empleo en 45,7%, mientras que la desocupación volvió a incrementarse hasta el 6,4% y la subocupación alcanzó el 11,3%. Este cambio de tendencia reflejó una menor capacidad del mercado para absorber la creciente oferta de trabajo. En el Gran Paraná, el deterioro se expresó con mayor claridad: la desocupación aumentó a 5,0% y la subocupación escaló a 15,7%, uno de los valores más elevados de la serie, lo que evidenció un deterioro en la calidad del empleo más allá de la cantidad de puestos existentes.

El cuarto trimestre de 2025 confirmó la consolidación de este escenario más complejo. A nivel nacional, la tasa de actividad se mantuvo en 48,6%, pero el empleo descendió a 45,0% y la desocupación se incrementó hasta el 7,5%, mientras que la subocupación se ubicó en 11,3%. Estos valores reflejan un mercado laboral con menor dinamismo y mayores dificultades para sostener los niveles de ocupación alcanzados en años previos. La información regional y local sugiere que esta tendencia también impacta en los aglomerados entrerrianos, donde la subocupación continúa siendo un indicador crítico en la evaluación de la calidad del empleo.

En términos metodológicos, los informes de la DGEC se sustentan en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un relevamiento continuo que desde 2003 permite obtener información trimestral sobre las características socioeconómicas de la población. En Entre Ríos, este sistema releva de manera sistemática los aglomerados Gran Paraná y Concordia, incorporados en 1974 y 1995 respectivamente, lo que garantiza una serie histórica consistente para el análisis del mercado laboral urbano provincial. En términos metodológicos, los informes de la DGEC se sustentan en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un relevamiento continuo que desde 2003 permite obtener información trimestral sobre las características socioeconómicas de la población. En Entre Ríos, este sistema releva de manera sistemática los aglomerados Gran Paraná y Concordia, incorporados en 1974 y 1995 respectivamente, lo que garantiza una serie histórica consistente para el análisis del mercado laboral urbano provincial.

A modo de conclusión

El análisis integral del período 2021–2025 permite identificar tres etapas claramente diferenciadas. La primera corresponde a la salida de la crisis sanitaria en 2021, caracterizada por una recuperación inicial del empleo y una reducción progresiva del desempleo. La segunda, entre 2022 y 2023, muestra una consolidación del crecimiento del mercado laboral, con niveles récord de empleo y mínimos históricos de desocupación. La tercera, iniciada en 2024 y profundizada en 2025, evidencia un cambio de tendencia, con aumento del desempleo y un crecimiento sostenido de la subocupación, indicador clave de la precarización laboral.

En este contexto, el mercado de trabajo en Entre Ríos enfrenta un desafío estructural: sostener los niveles de empleo alcanzados y mejorar su calidad.

Los datos muestran que, si bien la recuperación pospandemia fue significativa, persisten limitaciones vinculadas a la estabilidad, la intensidad y los ingresos del empleo.

La evolución reciente sugiere que el eje del problema se ha desplazado desde la creación de puestos de trabajo hacia la necesidad de garantizar condiciones laborales más sólidas y sostenibles, en un escenario económico que continúa planteando desafíos para la provincia.