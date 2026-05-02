Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para Entre Ríos un sábado fresco, con mínimas de 12 grados y para el domingo serán de 6

Entre Ríos: pronostican un fin de semana muy fresco en la región

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un fin de semana sin mal tiempo en la región, donde se apreciará un fuerte descenso de las temperaturas mínimas para estos días.

Para este sábado se espera una mínima de 12 grados en Paraná y la región, con máximas que estarán en torno a los 19 grados. El cielo estará algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

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clima temperatura Paraná primavera Entre Ríos: pronostican un fin de semana muy fresco en la región Foto UNO/Gonzalo Núñez

Las temperaturas seguirían en descenso y para este domingo se anuncia una jornada muy fresca, con mínimas que caerán hasta los 6 grados en la capital entrerriana, Concordia y otras localidades de la provincia.

En ciudades como Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, por su parte, el frío se sentiría con más fuerza, ya que la mínima pronosticada es de tan sólo 3 grados el domingo, con cielo algo nublado y despejado durante la jornada.