El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un fin de semana sin mal tiempo en la región, donde se apreciará un fuerte descenso de las temperaturas mínimas para estos días.
Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para Entre Ríos un sábado fresco, con mínimas de 12 grados y para el domingo serán de 6
Para este sábado se espera una mínima de 12 grados en Paraná y la región, con máximas que estarán en torno a los 19 grados. El cielo estará algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones.
Las temperaturas seguirían en descenso y para este domingo se anuncia una jornada muy fresca, con mínimas que caerán hasta los 6 grados en la capital entrerriana, Concordia y otras localidades de la provincia.
En ciudades como Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, por su parte, el frío se sentiría con más fuerza, ya que la mínima pronosticada es de tan sólo 3 grados el domingo, con cielo algo nublado y despejado durante la jornada.