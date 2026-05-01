El Consejo General de Educación (CGE) distribuye más de 100.000 libros de texto a niños de primero, segundo y tercer grado de escuelas de todo Entre Ríos. Es en el marco del Plan Provincial de Alfabetización, con el objetivo es consolidar las prácticas de lectura y escritura desde los primeros años.
Entre Ríos: se distribuyen más de 100.000 libros para fortalecer la alfabetización en primaria
Con el objetivo de prácticas de lectura y escritura desde los primeros años el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos distribuye libros de texto
"Esta entrega es fundamental ya que brinda herramientas pedagógicas actualizadas y de calidad para acompañar el proceso de alfabetización de los estudiantes. Estamos contentos de acompañar a las escuelas con recursos concretos que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje en las aulas", destacó la directora de Educación Primaria del CGE, Mónica Schoenfeld.
Los materiales didácticos incluyen textos literarios como las novelas Días animados y Misterio en el cerro, de Ruth Kaufman. También se entregan antologías de cuentos como Ventisquero, de autores argentinos; y Cuentos con sorpresas y picardías, relatos populares en versiones de María del Pilar Gaspar.
Prácticas de alfabetización
Estas propuestas se complementan con actividades de lectura y escritura diseñadas para acompañar a los docentes en la implementación de prácticas clave de alfabetización en el aula. Las escuelas que se incorporan al plan durante este año reciben material impreso destinado a fortalecer sus bibliotecas escolares.
Los recursos quedan a disposición de los equipos docentes para su consulta y uso pedagógico. La totalidad de los libros fue financiada íntegramente por el Estado provincial.