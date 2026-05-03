Yanina Remedi: "Cada vez hay más niños que están regulados por la pantalla".

Yanina Remedi, docente. Padres lectores y libros disponibles. Incomunicación, desconocimiento de los adultos y efectos del teléfono. Los niños y la pantalla.

La profesora Yanina Remedi recordó su temprano vínculo con la lectura y luego su impensada carrera en la docencia, a partir de una inquietud como madre, a la vez que analizó el grave problema de los niños de la predominancia de los dispositivos digitales en el sistema educativo.

“Los adultos también pasamos mucho tiempo con el teléfono, por lo que es muy difícil ponerse como ejemplo”, reflexionó la especialista en literatura infantil.

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Niñez y ver leer

—¿Dónde naciste?

—En Paraná, zona del club Universitario y calle Blas Parera, donde viví hasta los 14 años, luego nos fuimos a vivir a San Benito.

—¿Cómo era la zona en tu infancia?

—Casas simples y calles asfaltadas; con amigos y la escuela cerca; el lugar de encuentro era mi casa y el club, donde hacíamos deporte.

—¿Qué visión tenías del centro?

—No veníamos tanto, salvo para comprar ropa, útiles escolares o para un cumple, y era “la salida”.

—¿Qué deportes hiciste?

—Hice básquet y patín, y también danza clásica en el Teatro 3 de Febrero. Recuerdo mucho a mi profesora porque era muy empática y te alentaba para sacar lo mejor de vos.

—¿Imaginabas llegar al Teatro Colón?

—Sí; competíamos y estaba bueno, pero después tuve que dedicarle más horas, no podía por la escuela y dejé a los 12 años.

—¿Sentías una vocación?

—No tenía decidido qué iba a hacer. Quería ser médica y después varias cosas; me gustaban los libros, leía y nos contaban historias, pero no pensaba en ser escritora.

—¿Algún texto o autor influyente?

—Me gustaban mucho las historias que se inventaban, porque pensaba que los libros se memorizaban, hasta que me di cuenta de que me los contaban distintos. Me llamaba la atención cómo se podía inventar una historia que me atrapaba. Me atraían los clásicos como Caperucita Roja y Los tres chanchitos; en la secundaria no leí tanto y comencé a dedicarme cuando fui mamá, es en lo que me especialicé y ahora paso muchas horas leyendo.

—¿Materias predilectas?

—Matemáticas y Contabilidad, y no tanto Lengua y Literatura.

—¿Qué actividad laboral desarrollaban tus padres?

—Mi papá era empleado del Boletín Oficial y mi mamá, ama de casa.

—¿Te fomentaron la lectura?

—Compraban colecciones de libros para niños que venían en revistas y estaban disponibles. Somos cuatro hermanas y era la pelea para ver quién tenía el poder sobre la biblioteca o determinado estante. Ellos eran lectores, entonces al verlos queríamos saber qué era: Mi papá llevaba un libro para leer en el colectivo cuando iba al trabajo.

Maternidad, aprendizaje y docencia

—¿Qué decidiste al terminar la secundaria?

—Estudié tres años de Ciencias Económicas, aunque atrasada, y me di cuenta de que no me gustaba ni entendía nada.

—¿Qué hiciste?

—Trabajé con un tío en su negocio, formé una pareja, quedé embarazada, y al involucrarme más en el mundo de los niños comenzó a llamarme más la atención sobre cómo aprenden. Estudié el profesorado de Educación Inicial para conocer, descubrí que me encanta enseñar y mi familia me apoyó.

—¿Cuándo cambiaste la óptica en cuanto a que dejó de ser algo por búsqueda como madre?

—Tenía el objetivo de terminar la carrera en los años indicados, porque no podía perder tiempo. A la vez hacía conexión con otras personas que hoy son mis amigas e hice otras capacitaciones. Me di cuenta de que no era sólo cantarle una canción a un niño, sino que había mucho más, por eso me especializo en literatura y veo lo que sucede en el niño cuando se le lee un cuento o escuchan una historia.

—¿Cuál era, hasta ahí, tu visión sobre la docencia?

—Tengo familiares docentes y decía que nunca sería maestra, por cómo trabajan post horario escolar, aunque después compartí con ellos charlas sobre cómo te apasiona y las ganas de cambiar el mundo. Me veo enseñando no sólo a niños.

—¿Con qué cátedra o formador entendiste la esencia de ese vínculo?

—Muchos docentes del profesorado fueron como faros y me dieron una mirada sobre lo que significa educar más allá de lo que se aprende en los libros, tener un compromiso y una responsabilidad. Terminé de ver lo que es ser educador al final de la carrera. En la práctica en los jardines comenzás a probar cosas, ves que al niño que le cantaste una canción te sigue, te das cuenta de que lo que hacés repercute en él, te mira de una manera distinta y te imita, y sentís que lo que es teoría tenés que plasmarlo ahí. No podemos enseñar y mucho menos aprender si no hay un vínculo honesto, más allá de que te puedas equivocar y que haya que revisarse y aprender sobre la marcha.

Confinamiento y después

—¿Cuál fue la primera actividad laboral?

—Un jardín en salita de tres años y estuve en de dos, cuatro y cinco años.

—¿En qué momento te tomó la hiper digitalización?

—La pandemia fue un momento disruptivo. Hicimos un grupo de lectura de docentes para poder acercar nuestros cuentos a los niños que no podían ir al jardín. Tengo dos hijos y me doy cuenta de lo fácil que les resulta acceder a determinados dispositivos. En aquel momento se dio una aceleración porque necesitamos las pantallas para acercarnos y luego fue más difícil regular hasta dónde, lo cual no está resuelto y hay que seguir pensando por qué es tan atractivo, incluso para los adultos.

—Está diseñado para generar adicción.

—Claro, pero hay que ver hasta dónde podemos decir que no y proponer otras cosas, por eso la importancia de instancias de talleres o propuestas que salen de eso. Tampoco es prohibirlo, porque posibilita un montón de cosas.

—¿Cuándo te diste cuenta de que es un problema para el cual el sistema educativo no tiene respuesta?

—No sé si hay un momento; se viene viendo y cada año hay más niños que están permanentemente regulados por una pantalla, al igual que los adultos pasamos mucho tiempo, por lo que es muy difícil ponerse como ejemplo, más allá de que le digas al niño que estás trabajando. Tenemos que parar y reflexionar para qué sirve y en cuánto nos distancia. Un niño que permanentemente escucha un cuento o dibujito a través de un dispositivo, cuánto de corrido está ese adulto que no hace de nexo con esa historia, para crear mundos, dialogar y pensar otras cosas. Cuando le contás una historia a un niño te pregunta por un personaje y se entabla una comunicación que enriquece a ambos.

Los adultos y el vacío

—¿Qué observás en los niños hiper digitalizados?

—Preguntás qué historias escuchan y si conocen una de María Elena Walsh o clásicas, y contestan que no, niños de hasta siete años. Antes, de 20 chicos diez contestaban que habían escuchado determinada canción, mientras que ahora no responden y es como un vacío. Cuando proponés escuchar una historia no está lo del hábito de sentarse a leer, sino que hay que enseñarlo o invitar al…

—Ritual…

—Exacto; antes se conocía esa dinámica. Mi hija mayor es una gran lectora y le leímos mucho en su infancia, pero a mi hijo los libros no le gustan tanto, salvo cuando la lectura es compartida.

—¿Quién reemplaza a María Elena Whals?

—Estoy haciendo una maestría en literatura para niños porque me interesa saber qué pasa con lo cultural que uno transmite y de lo que se apropian nuestras infancias. Investigo y me sorprende que cuando dialogás con un niño sobre lo que le gusta, es todo lo internacional. Ahora están de moda las Guerreras K-Popp, en los niños chiquitos y hasta en la primaria. Igualmente, las princesas de Disney son un clásico, pero no hay nada de lo local, lo cual es una responsabilidad de los adultos en cuanto a habilitar otras cosas. Los niños miran a lo que tienen acceso y también me pregunto si todos los adultos conocemos a María Elena Walsh, Graciela Monte o diferentes escritores con mucha literatura. El docente y los mediadores tenemos el compromiso de acercarles a las nuevas generaciones lo que sabemos, para que no se pierda y que todo no se mezcle.

Adultos y proceso

—¿Cómo aprenden, o no, los niños nativos digitales, según tu experiencia y percepción en el ámbito escolar?

—Vuelvo a lo mismo, los niños necesitan del adulto. No creo que aprendan nada espontáneamente, aunque son exploradores y no tienen temor de hacerlo, pero tiene que estar el adulto acompañando el proceso. No es cierto que una pantalla les enseñará un contenido de la misma manera que un adulto que se capacita para eso, o un papá que sí sabe sobre el contacto, lo que le gusta y lo que no. Esa presencia es irreemplazable, al igual que la experiencia de jugar a la cachada o a la rayuela, o imaginar con otro.

—¿Y en cuanto a los preadolescentes y adolescentes?

—No está resuelto y hay cosas que tenemos que seguir preguntándonos. No entenderemos nunca lo que pasa con los niños y adolescentes si no nos involucramos. Hay que replantearnos qué estamos haciendo para acercarnos o alejarnos, y conocer lo que piensan. Los chicos se manejan dentro del mundo digital con total soltura. Como mamá tengo el resguardo de que mi hija no salga a la calle después de las diez de la noche, pero tal vez se queda hasta las dos o tres de la mañana con el celular. No sabemos por qué eligen estar tantas horas con el teléfono y no ir al club o socializar con sus pares en otro lugar. Nos cuesta decir no sé, pero es necesario para comenzar a construir juntos y acompañar.

—¿Por qué el teléfono atenta contra determinadas habilidades cognitivas?

—Porque es lo fácil. Pido un resumen de un texto y me lo da, así que para qué me voy a poner a pensar si es verdad o no. Los chicos y los adultos tienen todo procesado, y si uno accede a una pantalla y a una aplicación que me dice por dónde tengo que ir y sólo leo eso, no desarrollo las habilidades que necesito para comprender textos y hacerme preguntas. Si no me hago preguntas sobre algo que no sé, no aprendo. Necesitamos la mirada de los chiquitos que quieren saber y todo el tiempo preguntan, pero eso se enseña. La ventaja es que tenemos acceso a un montón de información; la gran desventaja es que no sabemos lo que nos sirve, por lo que hay que tener alguien que oriente. Las habilidades, como leer, comprender y cuestionar un texto, no se desarrollan en el aire ni son innatas, sino que es un proceso que se enseña, sobre el cual los educadores tienen que hacer una autocrítica (ver recuadro).

“Necesitamos de la pausa para escucharnos e intercambiar”

La docente, quien desarrolla un taller de iniciación a la lectura en la Biblioteca Popular de Paraná, enfatizó en la necesidad de desacelerar el ritmo en las salas y aulas, para mejorar el proceso de aprendizaje y poner en valor la palabra.

—¿Qué debiera haber que no hay en el nivel inicial?

—Estamos todos muy acelerados y sobreexpuestos en las redes, y necesitamos pausas para escucharnos e intercambiar. En las salas de jardín pasa mucho que los niños cuando llegan quieren contar algo y a veces decimos “después lo contamos”. Hay que tener una pausa para querer saber eso tan importante que me quieren decir, porque para ellos es fundamental sentirse escuchados. Es poner en valor la palabra, para lo cual hay que generar momentos de conexión, compartir historias y aprender, como sucede en el caso de la Noche de pijamas, que organiza la Biblioteca Popular. Leer para otros es un desafío enorme para un niño, lo cual es una construcción que requiere tiempo.

—¿A quiénes está orientado tu taller?

—A niños de seis a ocho años, aunque hay más grandes, para que se inicien en la lectura compartida, con un adulto que les narra cuentos y que comiencen a tener una voz para leerle al otro.

—¿Anécdotas?

—Lo que más me moviliza es darme cuenta del impacto que tiene la presencia de un adulto referente en los niños; uno no logra dimensionar que todo el tiempo estamos siendo mirados por ellos. Tengo una frase que es “nada que ver”, cuando algo no me sale, se me cae algo o alguien dijo algo que no corresponde. En la salita hice algo y una nena dijo “¡ay, nada que ver!”, con mis mismos gestos y expresión. Hasta ahí no me había percatado, por lo cual hay que tener mucho cuidado y responsabilidad.

—¿Qué días se desarrolla el taller?

—Lunes, de 16 a 17,30, para lo cual tienen que ser socios de la biblioteca. Hacemos diferentes propuestas de juegos, y construcción de cuentos e historias, con acceso a un montón de libros para niños que se hace difícil comprar.

—¿Qué libros te llevarías a una isla sin conectividad?

—Uno de María Elena Walsh, porque me remite a momentos muy lindos; Un viaje tan largo, de Gustavo Roldán, y alguno de Isol (Marisol Misenta).