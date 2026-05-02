Campeonato Regional de Clubes: Rowing Azul y Estudiantes Negro definirán el título

Este domingo, a las 17, los equipos paranaenses jugarán la final del Campeonato Regional de Clubes NEA de Damas. El Remero también es finalista en Caballeros.

El trofeo del Campeonato Regional de Clubes (CRC) NEA de Damas A viajará a Paraná, ya sea a la Costanera Baja o al Parque Urquiza. Rowing Azul y Estudiantes Negro se enfrentarán este domingo, desde las 17, en la final del certamen que se está desarrollando en Rosario.

En una de las semifinales, el Remero igualó 1 a 1 con Newell's y se impuso por 2-0 en los penales para acceder al partido definitorio. Mientras que en la otra llave, en el choque paranaense, el CAE superó por 1 a 0 a Talleres Rojo para clasificarse a la final.

De esta manera, el clásico paranaense se trasladará a La Chicago Argentina, donde las jugadoras dejarán todo por traerse el título. Por su parte, el Rojo se medirá a las 10.10 ante la Lepra por el tercer y cuarto puesto.

Rowing irá por el título en Caballeros

El equipo Albiceleste también se metió en la final CRC de Caballeros, que también se está disputando en Rosario. En semifinales, Rowing aplastó 7 a 0 al Hockey Club de Resistencia y este domingo, desde las 15.10, definirá el título ante el Club República de Italia de Concepción del Uruguay.

Por su parte, en el triangular de reclasificación Paracao le ganó 2 a 1 al Centro de Educación Física Nº 54 de Venado Tuerto y este domingo, desde las 14, cerrará su participación ante Jockey de Venado Tuerto.

Tilcara ascendió al Campeonato Regional de Clubes B

El Verde subió de categoría para la próxima temporada. En las semifinales del CRC C, que se está disputando en Resistencia, Tilcara derrotó 2 a 1 al local Regatas y ascendió a la B. Este domingo, a las 15, se medirá con Jaguareté de Corrientes (el otro ascendido), que venció 2 a 1 a Paracao.

El conjunto Auriazul, por su parte, jugará con Regatas por el tercer y cuarto puesto a las 13.

Por otra parte, en Concepción del Uruguay, Capibá se aseguró su permanencia en la división D al derrotar por 2 a 1 al local Regatas y este domingo, desde las 11, se medirá con Guaraní Antonio Franco de Posadas por el quinto y sexto puesto.

Por último, en la capital chaqueña, Rowing Blanco fue goleado 7 a 0 por Hípico de Concordia y deberá jugar por el tercer y cuarto puesto en la categoría F. Este domingo, a las 10.30, se medirá con CRAI B.