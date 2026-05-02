En el autódromo internacional de Miami, el argentino y su Alpine realizaron una gran performance. Este domingo, desde las 17, la final de la Fórmula 1.

Franco Colapinto volvió a dar señales claras de crecimiento en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en la octava posición en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami y largará desde ese lugar en la carrera, en lo que representa su mejor rendimiento desde que se sumó a Alpine y uno de sus puntos más altos en la temporada 2026.

Hoy, a partir de las 17, se correrá la final en el circuito que está ubicada en el predio del Hard Rock Stadium y tiene un diseño muy urbano de 19 curvas.

En el exigente circuito callejero estadounidense, donde cada detalle cuenta y los márgenes de error son mínimos, Colapinto logró meterse entre los diez mejores tras avanzar con solidez en cada una de las instancias clasificatorias. Superó la SQ1 y la SQ2 con autoridad y, ya en la definición, selló su vuelta más rápida con un registro de 1m29s320, que le permitió ubicarse en el octavo lugar de la grilla.

El resultado cobra aún más valor si se tiene en cuenta el contexto. La Fórmula 1 regresó a la actividad luego de un parate y lo hizo con el formato sprint, que reduce al mínimo los tiempos de preparación: apenas una práctica antes de salir a clasificar. En ese escenario, la capacidad de adaptación fue clave y el argentino respondió con un rendimiento consistente desde el inicio del fin de semana.

Desde las primeras salidas a pista, el argentino ya había mostrado indicios positivos. En la única práctica libre había terminado cerca del top 10, lo que anticipaba que podía dar pelea en la clasificación. Finalmente, esa tendencia se confirmó con una actuación que lo dejó bien posicionado para ir en busca de puntos en la sprint, donde puntúan los ocho primeros.

Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar

Franco Colapinto 1 Franco Colapinto se lució y largará desde el octavo lugar.

La clasificación fue dominada por Lando Norris, quien se quedó con la pole position, pero detrás se dio una lucha muy ajustada en la zona media, donde Alpine mostró competitividad. En ese grupo, Colapinto logró destacarse incluso por encima de varios nombres de peso, consolidándose como uno de los pilotos a seguir en el pelotón intermedio.

Además, el octavo puesto no solo representa una buena posición de largada, sino también un impulso anímico en un año que viene siendo de aprendizaje para el argentino. Hasta el momento, su mejor rendimiento en la temporada había estado lejos de los puestos de vanguardia, por lo que este resultado marca un salto de calidad y una señal positiva de cara a lo que viene.

Tras bajarse del auto, el propio Colapinto valoró el trabajo realizado y dejó en claro que el objetivo está puesto en capitalizar esta oportunidad. La carrera sprint será clave para sumar sus primeros puntos del año y, al mismo tiempo, seguir ganando confianza en una categoría donde cada fin de semana representa un nuevo desafío.

Con este panorama, el argentino afrontará la competencia con expectativas renovadas. Largando desde la cuarta fila, tendrá la posibilidad de pelear en la zona de puntos si logra sostener el ritmo y evitar errores en un circuito que suele castigar cualquier distracción.

El Gran Premio de Miami continúa así con una noticia alentadora para el automovilismo argentino. Colapinto se metió entre los mejores, mostró carácter en un contexto adverso y se posiciona como protagonista dentro de la zona media. Ahora, el desafío será transformar esa buena clasificación en un resultado concreto en pista y seguir construyendo su camino en la elite del automovilismo mundial.