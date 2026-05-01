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Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

En diálogo con UNO, se confirmó que, tras denuncias por presunto maltrato infantil, un niño de 2 años fue resguardado y quedó al cuidado de su padre en Chajarí.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

1 de mayo 2026 · 16:17hs
Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado.

En medio de una fuerte preocupación social y denuncias reiteradas por presunto maltrato infantil, un niño de apenas 2 años logró ser finalmente resguardado y actualmente se encuentra bajo el cuidado de su padre, luego de que el caso tomara visibilidad pública en Chajarí.

Según relató la familia, el padre venía denunciando desde hacía meses situaciones de violencia ejercidas por la madre del menor, incluyendo lesiones graves como quemaduras de cigarrillo en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, de acuerdo a su testimonio, no habría recibido respuestas efectivas por parte de organismos competentes, lo que generó indignación y movilización en la comunidad.

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Tras la difusión del caso, un niño de 2 años fue protegido y está con su padre

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El caso comenzó a difundirse en redes sociales con un fuerte pedido de intervención urgente, en el que allegados advertían sobre la gravedad de la situación y cuestionaban la falta de acción institucional. La publicación rápidamente se viralizó, impulsando el reclamo ciudadano para proteger al niño.

En diálogo con UNO, un familiar del menor confirmó que, tras la exposición pública, las autoridades finalmente intervinieron. "Gracias a Dios se pudo hacer algo. Agustín ahora está con el papá, está bien", expresó.

No obstante, señaló que las secuelas físicas serán permanentes. "Las quemaduras no se le van a ir, van a quedar cicatrices. Pero lo importante es que ya no va a sufrir más", agregó.

Actualmente, el niño se encuentra fuera de peligro y en un entorno seguro. Según informaron familiares, en aproximadamente un mes se iniciarán los trámites judiciales para definir la tenencia y custodia definitiva.

El caso reavivó el debate sobre la respuesta de los organismos de protección de la niñez y la importancia de actuar con rapidez ante denuncias de maltrato. También puso en evidencia el rol de la visibilización social como herramienta para acelerar intervenciones en situaciones críticas.

Mientras tanto, la comunidad continúa atenta al proceso judicial, con el objetivo de garantizar la protección definitiva del menor.

Chajarí Niño Padre
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