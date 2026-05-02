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Un pescador de Chajarí iba en una lancha que se dio vuelta en Goya

Un pescador de Chajarí fue protagonista del vuelco de una lancha en el Riacho Goya, en la masiva salida de embarcaciones en la Fiesta Nacional del Surubí.

2 de mayo 2026 · 21:51hs
Un pescador de Chajarí iba en una lancha que se dio vuelta en Goya.

Un pescador de Chajarí iba en una lancha que se dio vuelta en Goya.
Un pescador de Chajarí iba en una lancha que se dio vuelta en Goya.

Un pescador de Chajarí iba en una lancha que se dio vuelta en Goya.

Un pescador de Chajarí fue protagonista del vuelco de una lancha en el Riacho Goya, en la masiva salida de embarcaciones que se dio este sábado en el marco de la Fiesta Nacional del Surubí. La lancha perdió el control, chocó contra la costa y se dio vuelta. Sus tres tripulantes resultaron ilesos.

Ante la presencia de una multitud y en medio de la salida de más de 1.300 lanchas. El hecho ocurrió en el Riacho Goya, en uno de los tramos más concurridos del recorrido. Según se informó a Impacto Corrientes, la lancha –identificada con el número 380–, perdió el control en plena navegación, se desvió del curso establecido y terminó impactando contra la orilla, a escasos metros de una estructura desde la que varias personas observaban la competencia.

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Un pescador de Chajarí iba en una lancha que se dio vuelta en Goya.

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Producto del choque, la embarcación dio una violenta “vuelta campana”, generando preocupación inmediata entre los presentes, especialmente por la gran cantidad de lanchas que circulaban en ese momento. Testigos señalaron que otra embarcación pasó muy cerca del lugar, lo que incrementó el riesgo de una tragedia mayor.

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A bordo viajaban tres pescadores: Matías Rico (San Pedro, Misiones), Gabriel Chas (Chajarí, Entre Ríos) y Martín Rociani (Resistencia, Chaco), quienes participaban juntos por primera vez en el tradicional torneo. Los tripulantes relataron a Impacto Corrientes que, pese a la magnitud del accidente, lograron salir del agua por sus propios medios y sin sufrir heridas. “Estamos bien”, resumieron tras el episodio, visiblemente movilizados.

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También llevaron tranquilidad a sus familias y destacaron que, dentro de la gravedad del hecho. “Fue una situación desafortunada”, pero con un desenlace positivo.

El incidente fue rápidamente controlado y no requirió traslados médicos, lo que evitó consecuencias mayores. La rápida reacción en el lugar y las condiciones del rescate fueron claves para que todo quedara en un susto.

La largada del Surubí es uno de los momentos más convocantes de la fiesta, que cada año reúne a cientos de equipos de todo el país en uno de los torneos de pesca deportiva con devolución más importantes de Sudamérica. Esta vez, la emoción se mezcló con el susto en un episodio que pudo haber terminado en tragedia, pero que, afortunadamente, no dejó víctimas.

Chajarí Fiesta Nacional del Surubí pescador
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