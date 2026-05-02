Uno Entre Rios | Policiales | Villaguay

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Un siniestro vial en Villaguay dejó a tres adolescentes heridos. Uno de ellos, el conductor, sufrió lesiones graves

2 de mayo 2026 · 12:52hs
Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Un siniestro vial en Villaguay dejó como saldo a tres adolescentes heridos, luego de que una camioneta cayera a un zanjón tras seguir de largo en una calle sin salida. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este sábado en la intersección de calles Perón y García, donde intervino personal policial tras ser alertado.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un único vehículo involucrado, una camioneta Ford Ranger, conducida por un joven de 17 años que iba acompañado por otros dos adolescentes de 17 y 16 años.

Siempre vas a estar en mi corazón: el novio despidió a Lucía.

"Siempre vas a estar en mi corazón": el novio despidió a Lucía

La Provincia detectó en un campo de Lucas Sud viviendas precarias y trabajadores no registrados tras una inspección conjunta con organismos laborales.

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

villaguay camioneta jóvenes zanjón

El conductor, con heridas graves

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control en una curva y continuó su marcha hasta caer en un zanjón. Como consecuencia del impacto, los ocupantes manifestaron dolencias y presentaban lesiones. El conductor sufrió fractura de antebrazo derecho, considerada de carácter grave, mientras que los acompañantes resultaron con lesiones leves producto de golpes.

Los tres jóvenes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al hospital local para su atención médica. En el hecho intervino personal de la Sección Comando Radioeléctrico y de la Sección Asuntos Judiciales, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Villaguay Camioneta adolescentes control
Noticias relacionadas
Villaguay vive horas de dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión. 

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

villaguay: colocaron placas en domicilios de veteranos de malvinas

Villaguay: colocaron placas en domicilios de veteranos de Malvinas

villaguay avanza con su cancha de hockey de cesped sintetico

Villaguay avanza con su cancha de hockey de césped sintético

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Ultimo Momento
Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya hizo 15 visitas oficiales desde 2023

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya hizo 15 visitas oficiales desde 2023

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Policiales
Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Villaguay: tres adolescentes heridos tras perder el control de una camioneta y caer a un zanjón

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Federación: llevaban cocaína y fueron demorados en un control policial

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Ovación
El femenino de Capibá RC se prepara para volver

El femenino de Capibá RC se prepara para volver

Estudiantes quiere sostenerse en la pelea y Rowing busca despegar

Estudiantes quiere sostenerse en la pelea y Rowing busca despegar

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

Capibaras XV se hizo fuerte en Rosario y bajó a Pampas

La provincia
Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: caída promedio del 6,27% en los precios de la hacienda durante abril

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Entre Ríos: pronostican un fin de semana fresco en la región

Rafael Cavagna defendió el proyecto para restringir celulares en escuelas entrerrianas

Rafael Cavagna defendió el proyecto para restringir celulares en escuelas entrerrianas

Preocupación en el sector turístico por la fuerte caída en la actividad

Preocupación en el sector turístico por la fuerte caída en la actividad

Merendero Santa Rita, una red de solidaridad que crece frente a la necesidad

Merendero Santa Rita, una red de solidaridad que crece frente a la necesidad

Dejanos tu comentario