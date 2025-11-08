Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Un hombre de 47 años sufrió graves lesiones al caer de un árbol mientras trabajaba en la zona del kilómetro 7 de la ruta 4, en Concordia.

Un hombre resultó gravemente herido tras caer de un árbol en la ciudad de Concordia. El accidente ocurrió durante la tarde del pasado jueves -y se supo este sábado-, en inmediaciones del kilómetro 7 de la ruta provincial 4. El trabajador, de 47 años y domiciliado en el barrio Sapito, sufrió lesiones de consideración y permanece en estado crítico, a la espera de ser trasladado a un hospital de mayor complejidad.

Según explicaron familiares de esta persona a la Policía, este hombre estaba sacando hojas de eucaliptos plateado que luego los vendía en florerías, ya que se usan para hacer adornos y ramos; entre otras cosas.

En esos menesteres se encontraba, cuando por motivos que se están investigando, cayó de una altura considerable, golpeando con su cabeza y quedando con graves secuelas en su columna vertebral.

Según consignó Diario Río Uruguay, una vez socorrido y asistido, la víctima fue rápidamente trasladada hasta la guardia del hospital Delicia Concepción Masvernat, desde donde se informó que este hombre tiene lesiones severas en su columna vertebral, por lo que evaluaba por estas horas, su traslado al hospital San Martín, de Paraná.

Sin embargo, producto de ese mismo cuadro delicado y la falta de camas en el hospital de la capital provincial, al menos hasta el mediodía de este viernes no pudo ser derivado. El parte médico del caso en cuestión, rezaba que los profesionales del Masvernat debieron "reevaluar al masculino", e informaron que presenta "fractura tipo C con compromiso del conducto raquídeo D5 y D6, con lesión inestable".

El conducto raquídeo es un canal hueco dentro de la columna vertebral que protege la médula espinal y las raíces nerviosas. Está formado por las aberturas en el centro de cada vértebra y alberga la médula espinal, desde la cual emergen 31 pares de nervios raquídeos. Su función principal es la protección y la transmisión de señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo.

