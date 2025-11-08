Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Lo anunció el intendente José Luis Walser, quien destacó el compromiso y dedicación de los empleados.

8 de noviembre 2025 · 15:51hs
La recomposición salarial para los empleados municipales de Colón se hará efectiva con el sueldo de noviembre, para todos los empleados de planta y contratados. También, la Municipalidad convocará a los gremios para trabajar en un nuevo pase a planta permanente

En el marco del Día del Trabajador Municipal, el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, saludó a los empleados municipales y anunció un incremento salarial del 20% para todos los trabajadores, efectivo a partir del mes de noviembre.

En su mensaje, el intendente Walser destacó el compromiso y dedicación de los empleados municipales, y agradeció su esfuerzo diario por mejorar la ciudad. "Ese compromiso es el que hace que Colón mejore día a día", expresó.

LEER MÁS: Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

El aumento salarial es el resultado de un gran esfuerzo de administración y uso eficiente de los recursos, y se enmarca en el compromiso del gobierno municipal con la mejora continua de las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores.

Planificación y desarrollo

El intendente de Colón agregó que este importante incremento en los salarios, se da en un momento especial, y dijo en ese sentido: “En nuestra Ciudad se vienen haciendo cosas que históricamente se habían postergado, no solamente por las obras que tenemos en marcha sino también la planificación de desarrollo económico Integral a largo plazo” afirmó.

Asimismo, Walser señaló: “esto es posible por un gran esfuerzo que hacemos entre todos: los vecinos con el aporte de sus tasas, la gestión que hace eficiente cada peso que ingresa a la Municipalidad, y los empleados que, con su trabajo, mejoran nuestra Ciudad día a día” sostuvo.

Pases a planta permanente de empleados municipales

Además, el intendente Walser anunció que convocará a los sindicatos para continuar el proceso de regularización de planta permanente para todos aquellos empleados que puedan acceder a ella.

"Seguimos trabajando para llevarles dignidad a nuestros empleados", expresó el intendente. "Mi deseo y el de todo el equipo es que pasen un lindo día junto a sus familias; y que renovemos este compromiso de trabajar unidos por la Colón que soñamos y que estamos construyendo" concluyó.

Colón empleados municipales José Luis Walser
