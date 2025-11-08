Uno Entre Rios | La Provincia | médico

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires otorgará el Premio Hipócrates 2025 al médico Carlos Alfredo Barbás por su trayectoria en Asistencia Rural.

8 de noviembre 2025 · 14:49hs
El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires otorgará el Premio Hipócrates 2025 al médico Carlos Alfredo Barbás, en reconocimiento a su destacada trayectoria en Asistencia Rural. El galeno falleció en julio de este año. Tenía 82 años.

El reconocimiento distingue la labor de más de tres décadas del profesional concordiense en la atención rural, quien dirigió los centros de salud de Puerto Yeruá y Nueva Escocia, en el departamento Concordia, y ejerció la medicina hasta los 82 años.

El intendente de Colón anunció un 20% de aumento para empleados municipales

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se realizarán tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera. 

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Oriundo de Concordia, Barbás fue director de los centros de salud de Puerto Yeruá y Nueva Escocia (departamento Concordia), donde desarrolló una labor incansable durante más de 30 años. Ejerció su profesión hasta dos días antes de su fallecimiento, ocurrido el 31 de julio de este año, a los 82 años. Hubiera cumplido 83 el 12 de agosto.

El reconocimiento a su larga trayectoria será entregado en una Sesión Pública Extraordinaria de la Academia, el próximo jueves 13 de noviembre de 2025, junto a otros distinguidos profesionales de la medicina argentina.

"Aunque ya no esté físicamente con nosotros, su huella, su inmensa calidad humana y el compromiso de pensar siempre en el otro nos dejaron un ejemplo imborrable", expresó su hija, Gabriela Barbás, ex ministra de Salud de Córdoba. "Este premio es un hermoso tributo a la vida que dedicó a los demás", agregó.

LEER MÁS: Puerto Yeruá: un herido grave en colisión en Autovía Artigas

Compromiso, cercanía y legado

Según se comunicó, Barbás fue un "referente esencial para la comunidad de Puerto Yeruá y su zona de influencia". En épocas en que los caminos rurales se volvían intransitables por las lluvias, él no interrumpía la atención: transformó habitaciones cedidas por vecinos en salas equipadas, organizó rondas sanitarias y campañas de vacunación, y llegó a atender a más de 30 personas por día.

Su gestión fue clave para lograr la construcción de un nuevo edificio sanitario, incorporar pediatras, enfermeros y agentes sanitarios, y fortalecer la red de atención primaria. El Premio Hipócrates 2025 reconoce así una vida entera dedicada al bienestar de los demás, marcada por la solidaridad, la vocación y la convicción de que la salud pública se construye desde la cercanía y el trabajo cotidiano.

médico Medicina Carlos Barbás
Noticias relacionadas
Planeamiento presentó en la Legislatura de Entre Ríos el Presupuesto 2026 para la obra pública. Destinarán 54% para obras nuevas y 46% para obras en ejecución 

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay. Se podrá seguir EN VIVO

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Inicia semana con aumento de las temperaturas promedio con mínimas de 15 y máximas de 27, sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico extendido del SMN

SMN: inicia semana sin lluvias y con aumento de temperatura

Transporte San José SA avanza en su llegada a Paraná.

Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Ultimo Momento
Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

Policiales
Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Paraná: inauguraron parque canino de entrenamiento en la UP1

Paraná: inauguraron parque canino de entrenamiento en la UP1

Ovación
Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

TN en Río Cuarto: Canapino, poleman también en Clase 3

Sábado negativo para Franco Colapinto

Sábado negativo para Franco Colapinto

La provincia
Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Dejanos tu comentario