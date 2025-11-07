Sionista y Estudiantes sacaron ventajas en los juegos que abrieron sus respectivas series de reclasificación de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. El Centro Juventud derrotó a Echagüe en el estadio Moisés Flesler por 94 a 57. Por su parte, el CAE venció en el Gigante del Parque a Paracao 82 a 55.
Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas
Sionista derrotó a Echagüe en el primer punto de la reclasificación. Estudiantes superó a Paracao. La Liga Provincial continuará este viernes.
Por otro lado, en Concordia Ferro se quedó con el duelo de representantes de la capital del citrus al superar 77 a 58 a Estudiantes, en condición de visitante. Por su parte, en Rosario del Tala Peñarol capitalizó la localía para adelantarse en la serie al ganarle 95 a 58 a Bancario de Gualeguay.
La cartelera de la reclasificación de la Liga Provincial continuará este viernes
Olimpia recibirá a Sportivo San Salvador en el estadio Humberto Pietranera. El Celeste se impuso 78 a 68 en el primer punto de esta llave.
En Villaguay se medirán Sarmiento y Ciclista. El Rojo sorprendió al Verde al derrotarlo 84 a 74 en la capital entrerriana.
Por otro lado, Independiente de La Paz y Recreativo se enfrentarán en el norte entrerriano. El Bochas se impuso en el primer juego por 93 a 47.
Por su parte, Talleres buscará igualar la serie cuando reciba a Quique en el clásico barrial. El primer punto fue para el Decano, que se impuso 74 a 59.
En Concordia Capuchinos enfrentará a Vélez de Chajarí. La V Azulada se impuso 87 a 68 en el juego que abrió la serie. Mientras que Social recibirá en Federación a La Armonía de Colón. La ventaja es del elenco colonense, que se impuso 89 a 76 en el choque que inauguró este duelo.
Además, en Urdinarrain Luis Luciano buscará estirar a tercer punto la serie que anima ante Atlético BH de Gualeguay. La ida fue para el conjunto Gualeyo, que se impuso por 73 a 59. Mientras que en el estadio Gregorio Panizza jugarán Atlético Tala - Zaninetti de Concepción del Uruguay. El conjunto de La Histórica se impuso 83 a 77 el pasado miércoles.