Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Sionista derrotó a Echagüe en el primer punto de la reclasificación. Estudiantes superó a Paracao. La Liga Provincial continuará este viernes.

Sionista y Estudiantes sacaron ventajas en los juegos que abrieron sus respectivas series de reclasificación de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. El Centro Juventud derrotó a Echagüe en el estadio Moisés Flesler por 94 a 57. Por su parte, el CAE venció en el Gigante del Parque a Paracao 82 a 55.

Por otro lado, en Concordia Ferro se quedó con el duelo de representantes de la capital del citrus al superar 77 a 58 a Estudiantes, en condición de visitante. Por su parte, en Rosario del Tala Peñarol capitalizó la localía para adelantarse en la serie al ganarle 95 a 58 a Bancario de Gualeguay.

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

La cartelera de la reclasificación de la Liga Provincial continuará este viernes

Olimpia recibirá a Sportivo San Salvador en el estadio Humberto Pietranera. El Celeste se impuso 78 a 68 en el primer punto de esta llave.

En Villaguay se medirán Sarmiento y Ciclista. El Rojo sorprendió al Verde al derrotarlo 84 a 74 en la capital entrerriana.

Por otro lado, Independiente de La Paz y Recreativo se enfrentarán en el norte entrerriano. El Bochas se impuso en el primer juego por 93 a 47.

Por su parte, Talleres buscará igualar la serie cuando reciba a Quique en el clásico barrial. El primer punto fue para el Decano, que se impuso 74 a 59.

En Concordia Capuchinos enfrentará a Vélez de Chajarí. La V Azulada se impuso 87 a 68 en el juego que abrió la serie. Mientras que Social recibirá en Federación a La Armonía de Colón. La ventaja es del elenco colonense, que se impuso 89 a 76 en el choque que inauguró este duelo.

Además, en Urdinarrain Luis Luciano buscará estirar a tercer punto la serie que anima ante Atlético BH de Gualeguay. La ida fue para el conjunto Gualeyo, que se impuso por 73 a 59. Mientras que en el estadio Gregorio Panizza jugarán Atlético Tala - Zaninetti de Concepción del Uruguay. El conjunto de La Histórica se impuso 83 a 77 el pasado miércoles.