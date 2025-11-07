Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Sionista derrotó a Echagüe en el primer punto de la reclasificación. Estudiantes superó a Paracao. La Liga Provincial continuará este viernes.

7 de noviembre 2025 · 08:51hs
Sionista derrotó a Echagüe en el estadio Moisés Flesler

Prensa Sionista

Sionista derrotó a Echagüe en el estadio Moisés Flesler

Sionista y Estudiantes sacaron ventajas en los juegos que abrieron sus respectivas series de reclasificación de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. El Centro Juventud derrotó a Echagüe en el estadio Moisés Flesler por 94 a 57. Por su parte, el CAE venció en el Gigante del Parque a Paracao 82 a 55.

Por otro lado, en Concordia Ferro se quedó con el duelo de representantes de la capital del citrus al superar 77 a 58 a Estudiantes, en condición de visitante. Por su parte, en Rosario del Tala Peñarol capitalizó la localía para adelantarse en la serie al ganarle 95 a 58 a Bancario de Gualeguay.

Sarmiento quedó a un triunfo de avanzar a octavos de final.

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

Quique disputará el duelo barrial ante Talleres. 

Liga Provincial: arrancan los playoffs

La cartelera de la reclasificación de la Liga Provincial continuará este viernes

Olimpia recibirá a Sportivo San Salvador en el estadio Humberto Pietranera. El Celeste se impuso 78 a 68 en el primer punto de esta llave.

En Villaguay se medirán Sarmiento y Ciclista. El Rojo sorprendió al Verde al derrotarlo 84 a 74 en la capital entrerriana.

Por otro lado, Independiente de La Paz y Recreativo se enfrentarán en el norte entrerriano. El Bochas se impuso en el primer juego por 93 a 47.

Por su parte, Talleres buscará igualar la serie cuando reciba a Quique en el clásico barrial. El primer punto fue para el Decano, que se impuso 74 a 59.

En Concordia Capuchinos enfrentará a Vélez de Chajarí. La V Azulada se impuso 87 a 68 en el juego que abrió la serie. Mientras que Social recibirá en Federación a La Armonía de Colón. La ventaja es del elenco colonense, que se impuso 89 a 76 en el choque que inauguró este duelo.

Además, en Urdinarrain Luis Luciano buscará estirar a tercer punto la serie que anima ante Atlético BH de Gualeguay. La ida fue para el conjunto Gualeyo, que se impuso por 73 a 59. Mientras que en el estadio Gregorio Panizza jugarán Atlético Tala - Zaninetti de Concepción del Uruguay. El conjunto de La Histórica se impuso 83 a 77 el pasado miércoles.

Liga Provincial Sionista Estudiantes Concordia
Noticias relacionadas
Pescadores se coronó en Paraná.

Pescadores es el bicampeón de la Liga Provincial de Mayores Masculina

liga provincial: olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

liga provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Daniel Aquino y Miguel Ángel Núñez combatirán a seis rounds, en categoría Superwelter.

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Ver comentarios

Lo último

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Ultimo Momento
Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

En EEUU, Javier Milei instó a empresarios a invertir en Argentina: Quiero invitarlos a formar parte del futuro

En EEUU, Javier Milei instó a empresarios a invertir en Argentina: "Quiero invitarlos a formar parte del futuro"

El horóscopo para este viernes 7 de noviembre de 2025

El horóscopo para este viernes 7 de noviembre de 2025

Policiales
Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ovación
Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la fecha FIFA

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la fecha FIFA

El Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best

El Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best

Leandro Paredes y Juanfer Quintero palpitaron el Superclásico

Leandro Paredes y Juanfer Quintero palpitaron el Superclásico

La provincia
Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

SMN: alertan por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

Dejanos tu comentario